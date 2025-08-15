Vecina cuestiona dichos del concejal Altamira sobre reclamos por discapacidad

La vecina de Marcos Paz, Cinthia Macarena Pereyra, expresó (en el Facebook del Honorable Concejo Deliberante) su malestar por declaraciones del concejal Altamira (LLA), a quien le pidió que “venga a decirme a mí” y “a todas las familias de personas con discapacidad” que se están “agarrando de causas nobles para desestabilizar al gobierno”.

Pereyra señaló que su hijo realiza cuatro terapias semanales, con un costo de entre $25.000 y $30.000 cada sesión, lo que equivale a alrededor de $100.000 por semana. Además, detalló que un colegio nivelador o especial cuesta cerca de $700.000 por mes.

“Para el Estado eso es un vuelto, no me vengan a joder. El problema es para mí, que debo sustentar los tratamientos de mi hijo”, expresó. También cuestionó la falta de actualización del nomenclador y advirtió que los terapeutas actualmente cobran $12.000 por sesión.

En tono irónico, propuso que el concejal “done su sueldo” o que “su presidente trabaje gratis” para que los niños y personas con discapacidad puedan recibir las terapias que necesitan. “Usted habla, camina y puede trabajar; mi hijo necesita terapias porque no habla y otros tantos no caminan y no pueden trabajar”, subrayó.

Finalmente, Pereyra pidió a los dirigentes “dejar de ser infantiles, pelearse y sacarse cosas en cara” y reclamó.

Navegación de entradas