El candidato Aníbal Pazos inaugura el Observatorio Político y Social en Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 14, 2025
na

Este sábado 16 de agosto a las 11:00 horas, el candidato a concejal por Marcos Paz de la Alianza Nuevos Aires, Ing. Aníbal Pazos, inaugurará su local denominado Observatorio Político y Social.

El evento se llevará a cabo en Av. Moreno 2194, esquina D’Agnillo, Marcos Paz, y contará con la presencia de vecinos y referentes de la agrupación. El Observatorio busca convertirse en un espacio de análisis, diálogo y propuestas para abordar las problemáticas políticas y sociales de la comunidad.

Se solicita confirmar asistencia al número (11) 5137-5128.

Más historias

sh 01

“Manos que salvan” en Shell Marcos Paz: energía, prevención y comunidad en acción

Hora de Informarse agosto 14, 2025
de s

Se corrió en Marcos Paz la carrera rural bike en homenaje a los Héroes de Malvinas

Hora de Informarse agosto 13, 2025
mmp

Anuncian un bono extraordinario para los jubilados de la cartera municipal de Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 12, 2025

Más Noticias

na

El candidato Aníbal Pazos inaugura el Observatorio Político y Social en Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 14, 2025
nenes

Día del Niño: cómo educar a los chicos en seguridad sin generarles miedo

Hora de Informarse agosto 14, 2025
sh 01

“Manos que salvan” en Shell Marcos Paz: energía, prevención y comunidad en acción

Hora de Informarse agosto 14, 2025
de s

Se corrió en Marcos Paz la carrera rural bike en homenaje a los Héroes de Malvinas

Hora de Informarse agosto 13, 2025
mmp

Anuncian un bono extraordinario para los jubilados de la cartera municipal de Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 12, 2025