El candidato Aníbal Pazos inaugura el Observatorio Político y Social en Marcos Paz

Este sábado 16 de agosto a las 11:00 horas, el candidato a concejal por Marcos Paz de la Alianza Nuevos Aires, Ing. Aníbal Pazos, inaugurará su local denominado Observatorio Político y Social.

El evento se llevará a cabo en Av. Moreno 2194, esquina D’Agnillo, Marcos Paz, y contará con la presencia de vecinos y referentes de la agrupación. El Observatorio busca convertirse en un espacio de análisis, diálogo y propuestas para abordar las problemáticas políticas y sociales de la comunidad.

Se solicita confirmar asistencia al número (11) 5137-5128.