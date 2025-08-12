Cursos de formación y más servicios en el Predio Ferial
En el predio productivo municipal, ubicado en Misiones y Monteagudo, autoridades locales anunciaron la puesta en marcha de nuevos cursos de formación y la incorporación de servicios.
Magdalena González, integrante del equipo de gestión, informó que ya comenzaron las capacitaciones de soldador, manipulación de alimentos, albañilería y carpintería, gestionadas a través del Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo. “Todavía podemos incluir interesados en algunos cursos, en otros hay lista de espera”, señaló e invitó a los vecinos a inscribirse de 9 a 12hs en la “casita verde” sobre calle Misiones. El único requerimiento es presentar fotocopia de DNI.
Por su parte, Virginia Goyeneche destacó la puesta en valor de las instalaciones y la apertura de dos nuevas ventanillas: una de Provincia Net para pago de servicios y retiro de efectivo, y otra del servicio de paquetería Punto Paq.ar, que articula actividades con el programa E-Commerce del Predio Ferial. Por último, Nemesio Rodríguez subrayó que el predio ferial, con dos años de funcionamiento, se consolida como espacio clave para compras y trámites. “Cuando las políticas son eficaces y eficientes, se logra esto: transformar realidades”, afirmó el funcionario.