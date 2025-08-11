Marcos Paz: celebración oficial de la «cultura productiva sustentable»
En el Paseo de la Estación y en el marco del Proyecto OVOP, el sábado se celebró la primera Fiesta de la Cultura Productiva Sustentable en Marcos Paz.
Durante la jornada vecinos y vecinas participaron de talleres y charlas, del sendero productivo de artesanos y emprendedores y disfrutaron de shows.
El intendente Ricardo Curutchet estuvo presente y recibió a Tasuku Ishibashi, representante de JICA Argentina, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.
Cabe destacar que OVOP, “Un Pueblo Un Producto”, se fundamenta en el trabajo de las comunidades locales, quienes a través de productos -bienes, servicios o eventos- propios o únicos se convierten en autogestores de su desarrollo, bajo una lógica de trabajo que fomenta el incremento de la participación social de los sectores productivos y de la economía social y popular, para el logro de la autonomía económica de las comunidades.