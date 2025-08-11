Marcos Paz: celebración oficial de la «cultura productiva sustentable»

En el Paseo de la Estación y en el marco del Proyecto OVOP, el sábado se celebró la primera Fiesta de la Cultura Productiva Sustentable en Marcos Paz.

Cabe destacar que OVOP, “Un Pueblo Un Producto”, se fundamenta en el trabajo de las comunidades locales, quienes a través de productos -bienes, servicios o eventos- propios o únicos se convierten en autogestores de su desarrollo, bajo una lógica de trabajo que fomenta el incremento de la participación social de los sectores productivos y de la economía social y popular, para el logro de la autonomía económica de las comunidades.