Anuncian un bono extraordinario para los jubilados de la cartera municipal de Marcos Paz

En un contexto de dificultades económicas a nivel nacional, el intendente Ricardo Curutchet junto a la secretaria de Economía y Producción, Virginia Goyeneche, y la concejala Veróncin Mc Loughlin, anunciaron un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados municipales y nuevas medidas para sostener la actividad económica local y apoyar a los microemprendedores del distrito.

Ricardo destacó el plan de sostenimiento económico y la implementación de la ventanilla única para un «empadronamiento simple» destinado a aquellos vecinos que, ante la crisis, han iniciado actividades económicas informales. «Es un trámite simplificado, una declaración jurada donde dice ‘voy a hacer esta actividad’ para sostener la olla de mi casa», explicó, subrayando que este programa ofrece exenciones tributarias por tres meses, renovables por tres más, con costo cero para los beneficiarios. Además, se busca ordenar estas actividades, como la venta ambulante, para garantizar un equilibrio en el distrito.

Por otro lado, Goyeneche detalló el bono extraordinario para los jubilados y pensionados municipales, en respuesta al veto presidencial al aumento de jubilaciones a nivel nacional. Este bono, de $193.539 se pagará en dos cuotas: en agosto y el resto en septiembre. «Es el mismo monto que la bonificación anual complementaria de los empleados municipales, acompañando el bolsillo de los jubilados», afirmó Virginia. Estas medidas, junto con planes de pago flexibles para contribuyentes, reflejan el esfuerzo del municipio por mitigar el impacto de la crisis económica, manteniendo un enfoque en la sostenibilidad y el acompañamiento a los sectores más afectados.

Navegación de entradas