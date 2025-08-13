Se corrió en Marcos Paz la carrera rural bike en homenaje a los Héroes de Malvinas

Hora de Informarse agosto 13, 2025
Una muy buena concurrencia de bikers tuvo el Rural Bike Homenaje a los Héroes de Malvinas. La fecha original había sido suspendida por mal tiempo, por lo que el domingo 10 de agosto se llevó a cabo el evento.
La carrera organizada por Mastodonte Race tuvo epicentro en la Escuela 7 de Marcos Paz, donde la cooperadora tuvo a su cargo la cantina y recibió el apoyo de los participantes.
Con más de 200 bikers en línea de partida, a las 11:39 se pusieron en acción las competencias sobre un circuito de 18.4 km de extensión.
Thomas Borghese y Adriana Núñez se hicieron de las generales competitivas, con promedios que alcanzaron los 35 km/h para los varones más rápidos y 27 para las chicas.
Marcospacenses en pista:
Gustavo Esquivel (7mo cat. A2); Montenegro Fabricio (13º en B1); Rossi Berlutti Fabricio (14º en B1); Ernesto De Sousa -Foto, hizo podio- (3º en C1); Luis Pimienta (9º en C1); Roberto Maidana (5º en D1); Satarain Raúl (5º en D2); Inés Michelena (5º en Damas C); Gerardo Encina (2º en E); Magalí Castro (6º en FEM); Rocío Rodríguez (8º en FEM); Leonardo Fontán (10º en B); Guadalupe Saucedo (4º en Damas C) y Nancy Gómez y Noelia Franco en (4º en Tándem).

