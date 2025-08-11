Vandalizaron el local de la Libertad Avanza Marcos Paz: «Kirchnerismo, nunca más», afirmaron

«Repudiamos con total contundencia el cobarde ataque de vandalismo contra el local de La Libertad Avanza.

A los autoritarios, a los intolerantes, a los que creen que rompiendo paredes van a frenar una revolución de ideas, les decimos claro: no nos van a detener.

Este tipo de agresiones demuestran que el kirchnerismo y sus cómplices no saben vivir en democracia. La violencia es la herramienta de los que no tienen argumentos.

Seguiremos dando la batalla cultural, defendiendo la libertad, bajando impuestos, achicando el Estado y terminando con la casta.

Kirchnerismo, nunca más».

De este modo y en redes sociales, desde el partido político del oficialismo nacional, salieron al cruce de los agresores. Este tipo de acciones no ayudan a la convivencia y respeto por las ideales, que no necesariamente deben parecerse. En la política y sobre todo en la democracia, el disenso debe ser una bandera de progreso institucional y educación para la sociedad.

Navegación de entradas