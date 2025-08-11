Una por una, las listas habilitadas en Marcos Paz para la elección de concejales

Hora de Informarse agosto 11, 2025
candidatos

Marcos Paz es parte de la primera sección electoral, a continuación se detallan los cargos que se eligen:

Distrito: MARCOS PAZ

Electores del Distrito: 53.841
Mesas Habilitadas: 152

Se Elige
Concejal Titular: 9
Concejal Suplente: 6
Consejero Escolar Titular: 3
Consejero Escolar Suplente: 3
Primera Seccion Electoral
Elección
Senador Provincial Titular 8
Senador Provincial Suplente 5

 

Una por una, las listas que competirán el 7 de septiembre en Marcos Paz:

1- Partido Libertario: 

Concejal titular:
Orlando Dante Agustín; Marciano Patricia Inés; Cabrol César Ariel; Reyes Dulgerian, Nadia Stephanie; Hofmaister Carlos Marcos Nicolás; Navarro Alejandra Jorgelina; Duarte Miguel Alejandro; Martínez Karen Daniela; Martínez Calixto Daniel

Concejal suplente:
Espinosa Nélida Evangelina; Opderbeck Walter Brian; Ruiz Florencia Belén; Ramírez Ricardo Hugo; Gramajo Lidia Noemí

Consejero escolar titular:
Ruiz Luciana Antonella; Hossein Sebastián Lucas; Flor Jennifer Elisabeth

Consejero escolar suplente:
Ramírez José Sebastián; Villalba Débora Anahí; Pacheco Cristian César.

2- Valores republicanos:

Concejal titular:
Medina Naco, Ignacio Martín; Macht Verónica Vanina; Perelló José Luis; Guzmán Analia Alejandra; Gómez Walter Rosario; Paz Dalma Regina; Larroca Gustavo Matías; Laboret Andrea Celia; Ameigeiras Santiago Ricardo

Concejal suplente:
Guanuco Lorena Elizabet; Roldán Lucas Leonardo; Calamano Patricia Elizabeth; Chacón Alberto Martín; Stancanelli Rocío María

Consejero escolar titular:
Orquín Natalia Lorena; Stanko Julián Enrique; Ruiz Aquino, Carla Stephanie

Consejero escolar suplente:
Damián Raúl A.; Welcomme María Gimena Guadalupe; Tello Hugo Marcelo.

3- Partido político Alianza Nuevos Aires:

Concejal titular:
Pazos Aníbal Héctor; Galeano Angie Belén; Arancibia Sergio Norberto; Ayala Mariana Jacqueline; Cabrera Gustavo Alberto; Ricca María Rosa; Rojas Ricardo Andrés; Carballo Rosa Catalina; Páez Jonathan Salvador

Concejal suplente:
Guillén Tardío, Paola Andrea; Puentes Raúl Alberto; González Fátima del Carmen; López Claudio Alberto

Consejero escolar titular:
Villarreal Emilio Eduardo; Álvarez Marcela Fabiana; Gordillo Alejandro Ezequiel

Consejero escolar suplente:
Fretes Alejandra Rosa; Urquiza Álex Nahuel; Barrientos Paula Susana

4- La Libertad Avanza:

5- Frente de Izquierda de los Trabajadores:

Concejal titular:
Guiot Angélica Mabel; Rosales Walter Esteban; Michelet Vanina Mariela; García Hugo Alberto; Salas Xoana Iris Elisabeth; Rojas Cristian David; Oviedo María Isabel; Igarzabal Alejandro Fabián; Quintana Romina Gabriela

Concejal suplente:
Lucambio Gerónimo; Tamareño Natalia Elsa; Chávez Matías Javier; González Mónica Liliana; Castaño Diego Matías; Monges Juana Patricia

Consejero escolar titular:
Ramírez López, Juan Ignacio; Basualdo Alejandra Claudia; Delgado Eduardo Lucio R.

6-Fuerza Patria:

Concejal titular:
Mc Loughlin, Verónica; Granara Gonzalo Gastón; Álvarez Daniela Lucía; Cisneros Pedro Pablo; Irrazábal Yanina Paola; Botto Daniel Oscar; Villamayor María Laura; Duek Loffi, Manuel; Arostica Claudia Romina

Concejal suplente:
Olivera Héctor Horacio; Naya Elena; Satarain Alan Agustín; Rizzo Norma Beatriz; Moreno Celestino; Peralta Evangelina Alexandra.

Consejero escolar titular:
Quidiello Gabriela Verónica; Catrilef Salvador; Martínez Natalia Graciela.

Consejero escolar suplente:
Gómez Manuel Ángel Luján; Muruve Carina Beatriz; Romero Lautaro Tomás.

7- Alianza Somos Buenos Aires:

Concejal titular:
Saavedra Marcelo Claudio; Silva Mirta Mabel; Menteguía Fernando Ariel; Fernández Beatriz Lucía; Huculak Maximiliano Andrés; Leyva María Esther; Fiore Luis Eduardo; Claverie Julieta Andrea; Bonti Javier Hernán.

Concejal suplente:
Fiore María José; Gutiérrez Gabriel Oscar; Acevedo Romina Gisela; Morinigo Hugo Marcelo; Poggi Nicole Belén; González Cristian Bernardo.

Consejero escolar titular:
Ragone Marcelo Flavio; Saavedra Sabrina Marcela; Huculak Lautaro Andrés.

Consejero escolar suplente:
Peñalba Delia Beatriz; Melián Eduardo Gustavo; Poggi María Eugenia.

8- Unión Liberal:

Concejal titular:
Gómez José Alberto; Román Karina Natalia; Villaverde Albarrenque, Pablo Agustín; Depuchi Verónica Gabriela; Aguirre Nahuel Ezequiel; Paz Analia María Jesús; Molina Luis Alberto; Siciliano Micaela Soledad; Santillán Carlos Adrián

Concejal suplente:
Santillán Laura Silvana; Coronel Lucas Aarón; Duarte Fiamma Naiara Joscelyn; Acosta Hernández, Martín; Magán Amanda Lorena; Martínez Fagoada, Fabricio Gonzalo

Consejero escolar titular:
Sparico Débora Vanesa; Chazarreta Gustavo Andrés; Durante Lourdes Priscila

Consejero escolar suplente:
Cabrera Luis Alberto; López Ana Delia; Leturiaga Pablo Agustín.

9- Unión y Libertad:

Concejal titular:
Tobar Carlos Alberto; Cruz María Fernanda; Lescano Carlos Alfredo; Gómez María Belén; Cruz Franco Yamil; Flores Griselda Alejandra; Castillo Rivarola, Manuel; Villafañez Laura Angélica; Frenedoso Guillermo Daniel

Concejal suplente:
Herrera María del Carmen; Suárez Miguel Ángel; Galarza Margaret Elizabeth; Belo Daniel Eugenio; Salto Lucía Nicole; Ramírez Ricardo Oscar

Consejero escolar titular:
Barros Emmanuel; Alanís Yanina; Chavarría José Luis

Consejero escolar suplente:
Ojeda Yésica Beatriz; Tobar Marcos Alfredo; Galarza Aurelia Yolanda.

10- Frente Patriota Federal:

Concejal titular:
Di Florio, José Daniel; González Cecilia Belén; Suárez Jorge Ramón; Villafañe Yésica Alejandra; Salías Hugo César; Loza Carmen Alejandra; Odetti Eduardo Omar; Valenzuela Natalia Clotilde; Navarro César Enrique

Concejal suplente:
Coronel Sandra Magdalena; Aranda Luis Adolfo; Ruiz Evelyn Agustina; Rocha Alexis Ariel; Aníbal Graciela Susana; López Leandro Nicolás

Consejero escolar titular:
Ocaranza Yrma Noemí; Ocampo Luján, Nicolás Alberto; Quinteros Liliana Elizabeth

Consejero escolar suplente:
Gómez Javier Ariel; Rojas Yésica Mariela; Rodríguez Lucas Ezequiel.

