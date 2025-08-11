Pabellón fútbol masculino regresó a Primera y lo festeja a full

La Liga Mercedina de Fútbol está repleta de alternativas, por la Segunda División este domingo 10 se jugó la última fecha de la fase regular y los dos que llegaban como punteros, AMEFIP y Pabellón, se volvieron a enfrentar con el antecedente del 1-0 para el “Barrio” en Marcos Paz. Con ello había una ventaja para los se Cohelo, estando obligado a ganar el “Azul”.

Sin goles en la primera parte, donde no existió un dominador y con ello casi que no existieron las jugadas de gol, las emociones se repartieron en la segunda parte. Golazo de Brian Fernández tras ganar un largo pelotazo, más tarde el empate de cabeza de Lautaro Sánchez tras una pelota detenida para generase con Nahuel Fernández el 2-1 a favor de Pabellón que empezaba a soñar.

No se rendiría AMEFIP, que optó por jugarse todo mandando al ataque más jugadores de la cuenta, a todo esto los de Marcos Paz supieron defenderse y cuando pudieron ensayaron la contra. Con un largo adicional el festejó de desató para el “Azul” que se hizo del título de Segunda y con ello retornó a Primera. AMEFIP ahora definirá con Quilmes el segundo ascenso, dos juegos en la Liga el miércoles y domingo de la semana entrante, no habrá ventaja deportiva.

La campaña de Pabellón en este tramo de la Segunda, primer torneo del año, cuenta con 16 partidos jugados de los cuales ganó 12, empató en 2 y sólo tuvo 2 traspiés. Destacándose su capacidad goleadora con 7 goles a favor y sólo 9 en contra, siendo la valla menos vencida de la categoría. Todo llevó a 38 puntos, en breve lo espera el torneo de Primera, que ya conoce y jugaba meses atrás, ahora con otro entrenador como Franco Adimiro, vecino de Las Heras.

AMEFIP 1: Manuel Baldauf, Joel Amarillo, Edgard Cabrera, Rolando Suárez, Agustín Maidana, Agustín Atpai, Rodrigo Amarillo, Brian Sánchez, Santiago Taborda, Damián Gómez y Eduardo Taborda. DT: José Cohelo. Relevos: Ulises Ríos y Víctor Taborda.

Pabellón 2: Patricio Gionto, Gonzalo Castelano, Tomás Castañiza, Ramiro Baciagalupo, Juan Lannelongue, Lautaro Sánchez, Juan Paulerena, Maximiliano Romero Cahué, Nahuel Fernández, Juan Castelano y Santino Chiesa. DT: Franco Adimaro. Relevos: Thiago Zaianavan e Ignacio Gómez.

Gol en el ST: A los 7’ B. Sánchez para AMEFIP, 10’ L. Sánchez (P) y a los 22’ N. Fernández para Pabellón.

Cambios: Damián Agüero por R. Amarillo, Ezequiel Cerrutti por Maidana, Franco Méndez por Suárez y Tobías Alvarez por B. Sánchez en AMEFIP. Salvador Calligo por Romero Cahué, Gastón Bianchi por Bacigalupo, Bautista Alvarez por Castañiza y Matías Saucedo por N, Fernández y Lucas López por J. Castelano en Pabellón.

Arbitro: Tomás Borrasca (CADEP).