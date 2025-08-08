Cuenta DNI volvió a sumar un sábado a los descuentos en carnicerías: cuándo serán las promociones de agosto 2025
La billetera virtual de Banco Provincia incluye un sábado a los días de descuentos en comercios con Cuenta DNI para el octavo mes del año.
Llega agosto y Cuenta DNI tiene grandes anuncios para sus usuarios. En un principio, el beneficio de los viernes que aplicaba para comercios de alimentos adheridos, ahora se extiende a todos los rubros, incluyendo Pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, etc.
En adición a lo anterior, el tope de reintegro semanal ahora es de $4.000. Esto permitirá ahorrar hasta $16.000 todos los meses. Y en agosto en particular como hay 5 viernes, el ahorro podrá alcanzar los $20.000.
Cuenta DNI: cómo es el descuento en carnicerías
Con esta nueva tanda de novedades, Cuenta DNI sigue sumando beneficios para los usuarios. En esta ocasión, se suman dos fechas clave especialmente pensadas para facilitar el ahorro en alimentos frescos y de primera necesidad.
Es una promoción que aplica a carnicerías, granjas y pescaderías adheridas al programa, permitiendo a las familias acceder a productos de calidad con reintegros que ayudan a sobrevivir el mes.
Los días seleccionados para acceder a este beneficio serán los sábados 9 y 23 de agosto, fechas en las que los usuarios podrán pagar con Cuenta DNI y recibir un porcentaje de reintegro sobre el total de la compra.
Descuentos de Cuenta DNI en agosto 2025
1. Comercios de cercanía (alimentos)
Válido: Todos los viernes de agosto
Descuento: 20%
Tope de reintegro: $4.000 por persona por semana
Equivalente en compras: Hasta $20.000 semanales
2. Especial Carnicerías, Granjas y Pescaderías
Válido: Sábados 9 y 23 de agosto
Descuento: 35%
Tope de reintegro: $6.000 por persona
Equivalente en compras: Hasta $17.000
3. Ferias y Mercados bonaerenses
Válido: Todos los días de agosto
Descuento: 40%
Tope de reintegro: $6.000 semanales por persona
Equivalente en compras: Hasta $15.000 por semana
4. Comercios en Universidades bonaerenses
Válido: Todos los días de agosto
Descuento: 40%
Tope de reintegro: $6.000 semanales por persona
Equivalente en compras: Hasta $15.000 por semana
5. Garrafas (compra y recarga)
Válido: Todos los días
Descuento: 40%
Tope de reintegro: $12.000 mensuales
Equivalente en compras: Hasta $30.000 al mes
6. Librerías (Especial Vuelta al Cole)
Válido: Todos los lunes y martes de agosto
Descuento: 10%
Tope de reintegro: Sin tope
Ideal para: Compras escolares, libros y útiles
7. Comercios de cercanía (no alimentos)
Válido: Todos los días
Beneficio: 3 cuotas sin interés
Medio de pago: Tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas a Cuenta DNI