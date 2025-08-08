Más tablets a estudiantes de la secundaria

Hora de Informarse agosto 8, 2025
ta
El intendente Ricardo Curutchet junto a la responsable de Educación, Mirta Iparraguirre, y la concejala Verónica Mc Loughlin realizaron una nueva entrega de tablets del programa Marcos Paz Conectada. En esta oportunidad se entregaron 80 dispositivos a estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 4.
Marcos Paz Conectada es un programa municipal que con recursos propios promueve la inclusión digital y fortalece el aprendizaje mediante la entrega de tablets a alumnos y alumnas de escuelas públicas.

