Frustran un intento de robo y los vecinos alertaron a la Policía

Cerca del mediodía de este miércoles, cinco personas intentaron ingresar a una vivienda cuyos moradores no se encontraban, en la localidad de Marcos Paz. No lograron su cometido gracias a que familiares de los dueños de la finca se percataron de la maniobra delictiva y terminaron aprehendidos luego por personal policial.

Según surge de la investigación, el miércoles 29 del corriente, en horas del mediodía, cinco personas se hicieron presentes en un domicilio de la localidad de Marcos Paz a bordo de un vehículo marca Toyota Yaris color blanco. Una de las personas mantuvo una conversación con la propietaria del lugar a los fines de recabar información y tras ello se dirigieron a la finca lindera (propiedad de un familiar y que, tras el encuentro, tomaron conocimiento que se encontraba sin ocupantes).

Tres de los sujetos escalaron un portón a los fines de apoderarse ilegítimamente de objetos de valor; pero como la conversación con estos extraños le había parecido sospechosa a la familia uno de los moradores estuvo vigilando el lugar y al ver a los intrusos efectuó un grito para que deponga la actitud. De inmediato, los intrusos salieron corriendo mientras un cuarto, desde la vereda comenzó a apuntarlo con un arma de fuego de forma intimidatoria.

Luego, todos ingresaron al rodado y se dieron a la fuga, seguidos por otros dos familiares de las víctimas que dieron aviso a las autoridades policiales y fueron aportando datos sobre la posición del vehículo. Así se logró que personal policial pudiera interceptarlos, en jurisdicción del partido de La Matanza y se dispuso su aprehensión.

Por estos hechos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes – a cargo del dr. Pedro Illanes- y la Ayudantía Fiscal de la localidad que impartieron las directivas del caso.

Los imputados (tres sujetos, de nacionalidad peruana, uno de 35 y otro de 38 con con domicilio en Capital Federal, y otro de 26 con domicilio en González Catán; y dos personas, de nacionalidad chilena de de 26 y 32 años, con domicilio en González Catán) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este jueves 30 del corriente. Fue por el delito de “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda, con escalamiento y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada en grado de tentativa”.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes