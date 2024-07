Joaquín Netto se muda a Junín para jugar en Los Indios

Joaquín Netto, el base de Marcos Paz jugará el Prefederal para Los Indios de Junín en lo que resta de este año, con un contrato que podría extenderse.

Viene de hacer una excelente tarea en Colón de Chivilcoy, donde se ganó la titularidad y en varias ocasiones fue la figura del encuentro.

¿Cuál es objetivo deportivo? Clasificar al Federal del año próximo. Jugará para Los Indios de Junín en estos 5 meses que restan para terminar el año. Estando en Colón de Chivilcoy, Joaco ha jugado en contra de su nuevo club. En fase regular, fue un triunfo por lado y en Play in fue triunfo ya para el ex club de Joaquín.

“Es una zona linda para jugar al basquet porque tiene liga Federal, Liga Nacional y Liga Argentina. A los chicos los conozco de jugar, tienen un equipo muy dominante, tienen aleros con mucho gol. Yo al equipo le puedo aportar otro tipo de juego, al ser base. Se van a complementar seguramente muy bien con mi aporte.

El entrenador me llamó porque me vio jugar, me conoce y dijo que es lo que andaba buscando”, manifestó Joaquín a este medio, muy contento con su nueva etapa.