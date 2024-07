Duras acusaciones de la oposición al Ejecutivo Municipal

Una acusación que los legisladores argumentaron en las diversas irregularidades detectadas, por ellos, en la revisión de cuentas municipales del 2023.

Los ediles vinculan a las mismas con la contratación numerosa de personal, a las considerables designaciones de subsidios, y a millonarios proyectos de obras que finalmente no se han plasmado, entre otros anomalías, informaron los denunciantes.

En una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante, el titular del bloque La Libertad, Julián Altamira leyó el relevamiento respecto a la rendición de gastos e ingresos municipales del año anterior.

Al respecto, el informe detalló que “la situación financiera del Municipio de Marcos Paz del período 2023, nos deja más interrogantes que respuestas”.

“La totalidad de los movimientos revisados resultan evidencia en sí mismos de la malversación de fondos en períodos específicos, concordantes con meses previos electorales, y fecha posterior inmediata a las elecciones”.

En referencia al registro presentado por Altamira, su par, Anabel Arboledas, del bloque “Juntos por el Cambio”, remarcó a Grupo Crónica, que “la rendición de cuentas dio un desequilibrio final, incumpliendo con los artículos 43 y 44 de la carta orgánica”.

Una consideración que la Concejal enfundó en varios factores, siendo uno de ellos: “observamos una cantidad de contrataciones en la modalidad de monotributo, que no implican un trabajo estable, con sueldos irrisorios y captan, a nuestro entender, voluntades, dado que en los períodos electorales esa cifra se incrementa”.

En relación a la afirmación de Arboledas, el registro asentado en el HCD da cuenta que un total de 100 empleados fueron incorporados durante un lapso de 3 meses, a sueldos que rondaban los 100.000 pesos por persona.

En materia laboral, el registro también destaca un acuerdo, rubricado el 31 de agosto de 2023, del Municipio con la Cooperativa 19 de Abril por 2.940.000 de pesos, por 3 meses, para tareas de aseo y fumigación. Sin embargo, el documento señaló que el convenio se selló “sin detalle de ubicación del área en cuestión, ni de verificación de tarea, ni tampoco del procedimiento de fumigación, ni del químico empleado”.

No obstante, la mencionada legisladora enfatizó otros aspectos irregulares, que relacionó a la “facturación de funcionarios municipales que contratan a familiares por servicios, que sabemos que en la ciudad los realiza ese funcionario”. Pero a su vez, dejó en claro que “detectamos anormalidades en la entrega de subsidios, donde los datos no son certeros, ni tampoco existen parámetros coherentes que legitimen la entregan de dichos beneficios”. Al respecto, la edil agregó que “pudimos ver familias que están en situación de vulnerabilidad social que recibían entre 10.000 pesos a 15.000 pesos, y al mismo tiempo -personas solas, sin dificultades económicas- que cobraban 40.000 pesos. Todo esto tiene una clara relación con la época de campaña y de elecciones”.

Las obras tampoco quedan exentas en las irregularidades marcadas por el relevamiento del bloque “LLA”, que develó el empleo de 3.758.508 de pesos por la construcción de un Quincho en el Barrio Gándara.

En este sentido, Altamira aseguró a este medio que “fuimos a buscar esa obra y no la encontramos. No explicitan dónde está ubicada. No solo pasó con el quincho, sino con muchas que tampoco las pudimos identificar”.

También los miembros del HCD que cuestionaron la rendición de cuentas, hicieron hincapié en la edificación inconclusa de 167 viviendas, licitadas en 2022, por un total de 1.582.624.946, 76 de pesos.

Añadió Altamira: “Se deberían haber entregado. Decían que iba a ser mejor para la ciudad porque implicaba una mejora de las calles, la instalación de servicios como el agua, pero nada de eso pasó”.

Igual estado de situación se reflejó, según Altamira, “en asfaltos que nunca existieron, como en el Barrio Santamaría, en el Torquiaro, que tienen calles de barro, y cuando llueve no pasa nadie. Lo mismo pasa con las cloacas y el alumbrado público”.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante sostuvieron que han notificado más irregularidades en otras áreas, razones por las que exigen mayor transparencia en el detalle de cada uno de los egresos de los recursos municipales. Pero hasta el momento no han recibido precisiones por parte del Poder Ejecutivo Municipal.

(datos en cronica.com.ar)