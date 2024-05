Sigue arriba: Sapa le ganó a Estudiantes

El último sábado de mayo, en Avenida 40 y Ruta 41 Estudiantes de Mercedes recibió al puntero (Sapa de Marcos Paz), en una primera parte con chances para los dos, no hubo goles. Sapa supo inclinar la cancha la visita para sellar un 0-2 y quedar muy cerca de meterse en semifinales. En el Salvador Hassan con 10 quedó All Haz en el primer acto para llegar al gol Vélez en el complemento y quedar una fecha más como escolta. Ya en al Liga no hubo goles entre Mercedes y Defensores, ambos están obligados a ganar en la última para ingresar al Reducido. Lo mismo le sucede a All Haz, se viene una atrapante última fecha donde buena Parte de los que son parte de Primera se juegan algo.

Estudiantes 0: Francisco Laporta, Juan Lombardo, Gastón Godoy, Pablo Giacoy, Felipe Emateguy, Blas Lossino, Nicolás Ramírez, Martín Sánchez, Francisco Basualdo, Gerónimo Puricelli y Enzo Cretella. DT: Angel Calderón. Relevos: Federico Cirillo, Miguel Lobos y Mariano Ramos.

Pabellón 2: Juan Fittipaldi, Gastón Bianchi, Lautaro Sánchez, José Funes, Santino Chiesa, Gonzalo Castelano, Bautista Olgiati, Juan Paulerena, Alan Acosta, Facundo Heredia y Matías Benítez. DT: Juan Achucarro. Relevo: Pablo Vázquez y Fabricio Graells.

Goles en el ST: A los 25’ Alan Acosta y a los 38’ Nahuel Romero para Pabellón.

Cambios: Nazareno Cruz por Puricelli, Braian Rivera por Sánchez y Juan Virto por Emateguy en Estudiantes. Nahuel Romero por Sánchez, Maximiliano Romero Cahué por Olgiati, Franco Monzón por Benítez, Bernardo Paulerena por Chiesa y Juan Castelano por J. Paulerena en Pabellón-

Sapa lidera la tabla con 29 puntos (al cierre de esta edición); Vélez Sarsfield no le pierde pisada, con 28 puntos. Ambos con la misma cantidad de partidos jugados: 12.

(Noticias mercedinas)-