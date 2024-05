De Marcos Paz a Europa: fue la mejor del continente en su categoría

Las ruedas de los patines de Victoria Karp Leiva le dieron la chance, a la marcospacense que más compitió y mejor en patinaje artístico en los últimos tiempos. En esta ocasión, acaba de convertirse en la mejor del continente americano en tierras europeas. Allá en Trieste, Italia, Victoria Karp Leiva finalizó décima en el programa corto y undécima en la programación largo en una semifinal de la categoría cadetes de patín artístico. Torneo que organizó World Skate Org y que le sirve a Victoria para foguearse, para seguir representando a la República de El Salvador de la mejor manera.

Lo importante fue asistir a un torneo en carácter de “semifinal” o de fogueo para saber básicamente en qué nivel está. Si bien más adelante habrá un mundial (Rimini, Italia) para otra categoría (al que eventualmente Victoria podría asistir), lo importante es que fue a Europa a competir. Viajó nuevamente con su entrenadora argentina Leila Vanzulli.

En esta ocasión, la joven de 15 años arribó a Trieste (norte de Italia) para disputar un torneo entre el 17 y 26 de mayo. Se trató del “Artistic Internacional”, organizado por World Skate y recibió a 502 patinadoras de 28 países y entre ellas, Victoria, quien representa a El Salvador, ya que su mamá biológica es oriunda del país centroamericano.

Es un contexto positivo y favorable para la deportista de Marcos Paz que representa a Centroamérica: estuvo por debajo de los números de las españolas, portuguesas, italianas y una joven alemana. Más allá de la autoexigencia de Victoria y que, quizá no haya quedado del todo satisfecha al cabo de la finalización de su programa largo (la prueba más compleja), la perfomance fue satisfactoria. Hay que remarcar que desde España, Portugal e Italia provienen las mejores patinadoras del mundo.

“Quisiera mejorar todo, consolidar la efectividad en lo que ya me sale y poder lograr saltos y trompos que aún no me salen. En este momento soy categoría cadete (15 años) y el año próximo pasaría a juvenil. Aunque tenemos pensado pasar directamente a categoría Junior (ya entre 16 y 17 años). El entrenamiento en Europa es fundamental, sabiendo que las competidoras de más nivel en el mundo se encuentran en Italia y España”, había señalado Victoria antes de viajar.

En julio se viene el torneo Panamericano de Patín en Colombia y seguramente querrá volver a colgarse la dorada en el pecho en esta competición. Ya lo fue con Argentina y El Salvador.