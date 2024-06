Un valioso homenaje a periodistas

“Lo importante es que el periodismo exprese desde qué lugar habla: en función de todo esto me parece muy interesante que en esta plaza se haga un homenaje al periodismo. Estamos en un momento de dramatismo enorme del país y en función de todo esto ojalá tengamos un país en mejores condiciones y con mejor periodismo”, dijo el periodista Hugo Presman, sobre Bartolomé Mitre y Belgrano, donde se descubrió un monumento en homenaje al periodismo local.

“Agradezco a los compañeros del grupo de periodistas de Marcos Paz. Me sirvieron a este colectivo sin preguntarme quien era. Mariano Moreno murió en altamar y hay que honrarlo”, señaló Cacho Brítez, ex reportero gráfico de la televisión pública.

La jornada fue organizada por la Unión de Periodistas de Marcos Paz y este redactor y director de Hora de Informarse pudo captar la sensibilidad (para referirse a los temas sociales y realidad de los medios actuales, sumado a ello la eliminación de Télam) y el compromiso con la sociedad en el que el grupo de periodistas locales dejan su impronta a diario.

Este viernes 7 de junio se celebró en el país el Día del periodista, en alusión a la primera publicación de ´La Gazeta de Buenos Ayres´, el primer periódico patriota y en Marcos Paz hubo diferentes festejos.

En primer lugar, el Municipio dejó una ofrenda floral en el Busto de Mariano Moreno, creador de La Gazeta, con la presencia de reconocidos periodistas y medios locales.

Más tarde se realizó la presentación del Monumento al Periodismo Local, realizado por el artista Mauro de Giusseppe y coordinado por la Unión de Periodistas de Marcos Paz. “Trabajamos arduamente y luego de dos años logramos este monumento que homenajea al periodismo local”, subrayó Juan Lipari, periodista y presidente de la UPMP. Está emplazado en el nuevo paseo en la esquina de Bartolomé Mitre y Belgrano.

“Durante años, en Marcos Paz jamás tuvimos un inconveniente para realizar periodismo libre e independiente. Es un tesoro que si lo comparamos con comunidades cercanas, acá no se sufren agresiones ni extorsiones ni aprietes. Si hay que criticar, se critica”, finalizó quien redacta esta nota.

La Jornada finalizó con un ágape organizado por el municipio de reconocimiento a medios y colegas, en el hall del Centro Cultural Cine Teatro Roma.