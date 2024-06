Qué dijo el intendente de las obras a concluir, qué opina de Milei y Ley Bases

Hoy, en épocas donde la economía se estanca hay un pequeño guiño del gobierno Nacional hacia el financiamiento de las obras públicas que habían quedado inconclusas y de allí que el intendente de Marcos Paz, en una nota exclusiva con este medio, brinda detalles y descripciones de los avances a futuro. En este sentido, más allá de un contexto macroeconómico favorable, lo importante también es que se reactive la economía del trabajador, baje la inflación y los salarios empiecen a recuperar poder adquisitivo.

“En lo vinculado a obras ejecutadas por provincia a municipio están activadas o en vías de reactivación. En el caso de la ruta 40, se divide en dos tramos: desde calle San Juan a ruta 6 y desde calle San Juan hasta el cruce con el Hospital Héroes de Malvinas en Merlo. La licitación con fondos provinciales que ya se retomó (hasta la ruta 6) ya se ve. El vecino que circula ve el avance de la doble mano, el entubado sobre la vieja bicisenda, para adecuar ese espacio y pase a ser tránsito pesado”, señaló Curutchet.

“El tramo 2 que va desde la calle San Juan hasta el Héroes de Malvinas tiene financiación internacional. En principio de no mediar ninguna situación compleja la obra debería continuar. En esta oportunidad, no sólo la Provincia aporta fondos sino que hay que esperar que el Gobierno Nacional convalide”, agregó el intendente.

Por otro lado, el jefe comunal citó como ejemplos que ya se retomó el asfalto de calle Monteagudo y calle Pueyrredón, con ejecución conjunta con la planta asfaltadora de Marcos Paz. Ya se notan las señales de que el Gobierno Nacional empieza a financiar obras en Marcos Paz: En este sentido, Curutchet destacó entubado de la calle Rivadavia, “continúa y bicisenda de calle Aguero y termina en el arroyo. El Gobierno Nacional está entendiendo que estamos cumpliendo las condiciones para las obras ejecutadas a un porcentaje de un más de 40% o un porcentaje que amerite la continuación. La colectora 3 de febrero, redes finas de cloaca (financiamiento del Enhosa) en Santa María y San Eduardo. También habrá obras de ampliaciones del Ecopunto financiada por Acumar. Ya está auditada y controlada. A la larga o a la corta nos entenderá que las obras están. Con hídricas de Nación estamos peleandola el entubado de Libertad y French.

-Genera un círculo virtuoso de trabajo y reactivación económica que mueve todas las agujas.

-Reactivando las 160 viviendas son 70 puestos de trabajo. Las viviendas de nación son 35 puestos de trabajo. Se mueve la compra en los corralones, la de insumos, transporte, consumos en general.

-¿Qué opinás acerca de Javier Milei y su equipo?

-Podemos tener el paladar que tengamos y coincidiremos que estos 3 meses serán complejos. No quiero entrar en una discusión ideológica ni financiera. Así no da, desde las matemáticas. Como todo gobierno ejecutivo tienen la capacidad de reacción. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ejecuta. Me gustaría estar recorriendo la provincia para presentar más obras. Lo veo complicado: en municipios empieza a haber suspensiones en la primera sección. Si a eso lo multiplicás, las tarifas aumentan, el Estado se retira en subsidios para sostener la actividad en general. Si te das cuenta que entiendo que hay cosas para mejorar, seguro. Debe controlar. Pero si hacemos ajustes en el Estado y no se nota que los productos de góndola bajan… O si se suma la apertura de importación y compiten para bajar los precios, la persona que tenía trabajo y ahora no lo tiene, tampoco mueve la economía y el consumo.

Todo esto lo digo hoy 7 de junio al mediodía. Quizá el lunes se lanzan una serie de medidas que generen heterodoxia económica. Hasta el mismo presidente lo está viendo complicado y el tiene esperanzas en la Ley Bases.

-¿Creés que se va a aprobar?

-En el pro y contra la ley bases queda desfavorable en comunidades como la nuestra. Hoy está vigente el DNU y las inversiones tampoco llegan…

Exclusivo: Mariano Plaza