Se va a Europa, representa a El Salvador y vuelve en junio: torneo y práctica

Otra vez a medirse con las mejores del mundo. Con la valija cargada de ilusiones y las ganas de no sólo competir sino seguir aprendiendo, la marcospacense Victoria Karp Leiva parte hacia Italia este 20 de mayo y regresará a la Argentina el 2 de junio, luego de completar un torneo en carácter de “semifinal” o de fogueo para saber básicamente en qué nivel está. Si bien más adelante habrá un mundial (Rimini, Italia) para otra categoría (al que eventualmente Victoria podría asistir), lo importante es que va a Europa a competir. Viajará nuevamente con su entrenadora argentina Leila Vanzulli.

En esta ocasión, la joven de 15 años arribará a Trieste (norte de Italia) para disputar un torneo entre el 17 y 26 de mayo. Será el “Artistic Internacional”, organizado por World Skate y recibirá a 502 patinadoras de 28 países y entre ellas, Victoria, quien representa a El Salvador, ya que su mamá biológica es oriunda del país centroamericano.

“Quisiera mejorar todo, consolidar la efectividad en lo que ya me sale y poder lograr saltos y trompos que aún no me salen. En este momento soy categoría cadete (15 años) y el año próximo pasaría a juvenil. Aunque tenemos pensado pasar directamente a categoría Junior (ya entre 16 y 17 años). El entrenamiento en Europa es fundamental, sabiendo que las competidoras de más nivel en el mundo se encuentran en Italia y España”, agregó Victoria a este medio.

Hace muy pocos días, Victoria consiguió finalmente el cuarto lugar al cabo del programa largo en la semifinal del continente americano en Brasilia (Brasil). Aún así, puede haber competidoras europeas. Zaira González (Uruguay), Fiona Beraldo (España) y Ana Julia Cano (Brasil) fueron las tres competidoras que terminaron por arriba de Victoria. Y en el programa corto, la deportista de Marcos Paz se quedó con el tercer lugar.

En julio se viene el torneo Panamericano de Patín en Colombia y seguramente querrá volver a colgarse la dorada en el pecho en esta competición. Ya lo fue con Argentina y El Salvador.