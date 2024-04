Victoria Karp Leiva viaja a Brasil para un torneo internacional de patín

Victoria Karp Leiva, a los 15 años, tiene una agenda bien cargada en el deporte que lleva en el corazón: patinaje artístico. En este sentido, la joven de Marcos Paz y que representa a El Salvador, viajaba, al cierre de esta edición, a la ciudad de Brasilia para participar de la semifinal Continental América de la Worldskate (Artistic International series) entre el 7 y el 14 de abril. Fue con su entrenadora argentina Leila Vanzulli. Toda la logística y costos corren a cargo el gobierno salvadoreño. A la vez, en esta competencia internacional, Victoria se medirá frente a otras 23 participantes de diferentes naciones (entre ellas una compatriota argentina).

“En Brasil estaré 5 días (viajaba el 11 de abril) El viernes 12 haré una prueba de pista, el sábado 13 habrá una competencia con programa corto, y el domingo con programa largo, para ya el lunes 14 retornar a la Argentina. Si bien esta es una competencia que no otorga puntos para el ranking, tampoco es una competencia amistosa, es una copa de competencia oficial, más allá de que no otorga puntos”, señaló Victoria en una entrevista exclusiva.

Al mismo tiempo, en el horizonte asoma una jornada de entrenamiento en Trieste, Italia. En caso de que el gobierno salvadoreño apruebe el presupuesto para este viaje, en mayo Victoria también entrenará en Europa. “Quisiera mejorar todo, mejorar la efectividad en lo que ya me sale y poder lograr saltos y trompos que aún no me salen. En este momento soy categoría cadete (15 años) y el año próximo y el año próximo pasaría a juvenil. Aunque tenemos pensado pasar directamente a categoría Junior (ya entre 16 y 17 años). El entrenamiento en Europa es fundamental, sabiendo que las competidoras de más nivel en el mundo se encuentran en Italia y España”, agregó Victoria a este medio.

En julio se viene el torneo Panamericano de Patín en Colombia y seguramente querrá volver a colgarse la dorada en el pecho en esta competición. Ya lo fue con Argentina y El Salvador.

Informe y texto:

Mariano Plaza