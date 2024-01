Despidieron a Carlos Guardia del Anses

Carlos Guardia fue ex concejal de Marcos Paz y también ex candidato a intendente. Así se expresó en sus redes sociales:

«Sin previo aviso, sin respetar las leyes laborales ni los convenios colectivos de trabajo. Sin respetar mi planta permanente, ni mis mas de 10 años de antigüedad en el empleo público y sin indemnización alguna, el 15 de enero fui despedido de La Anses.

No me sorprende ni me asusta, sé con los bueyes que aramos. Quienes gestionamos y facilitamos derechos al pueblo, somos un obstáculo para los que vienen a quitarlos.

Ellos sabían que no contaban conmigo como instrumento de los poderosos en desmedro de los más débiles.

Siempre que me tocó asumir la gestión del Estado lo hice de la única manera que se, cerquita del pueblo y especialmente de las y los que más lo necesitan.

A los vecinos y vecinas les digo, que sigo y seguiré de la misma manera que hasta ayer lo hice, y que todo los soñado y planificado conjuntamente es y será lo que nos guíe en el futuro.

A mi familia, amigos y compañeros de trabajo, gracias por entender y bancar siempre a este pibe que solo sueña pero nunca sueña solo».

Un fuerte abrazo