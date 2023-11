Exclusivo desde Italia: Sofía Acevedo quiere jugar, espera por un trámite

Allí, entre las montañas italianas está ella: Sofía Acevedo, la extraordinaria basquetbolista de Marcos Paz que emigró a Italia para ser parte del equipo Valtarese Básquet, en un pueblo de la provincia de Parma. Quienes la conocemos, nos preguntamos por qué aún no apareció en las formaciones de los 4 partidos disputados hasta el momento en esta temporada y la respuesta de Sofía, a este medio, fue contundente: “Lo que está sucediendo es que son papeles que llevan tiempo, mientras espero el turno para hacer la ciudadanía debo sacar un permiso que se llama permiso de Soggiorno, que me autoriza el poder jugar sin tener todavía los papeles definitivos. Es decir, es como una constancia oficial de que mis papeles están en trámite. La semana próxima (mediados de noviembre) espero ya poder tener ese papel y jugar”.

La pasión por el basquetbol la lleva desde muy chiquita: primeros tiros en el Cef Nº 31, luego el Club Los Unitarios, posteriormente el Club Lanús por mucho tiempo, tuvo un breve paso por Los Indios en Moreno, de allí continuó en Defensor Sporting de Uruguay, retornó al país para ser parte de Quimsa en Santiago del Estero donde llegó hasta la semifinal de lo que sería la copa sudamericana femenina en básquet. Mientras que un couch la observó y quiso llevarse su mano implacable para Italia. Noticia que significó el principio de un camino bien internacional, lejos de sus familiares pero que hoy debe aprovechar para seguir creciendo en este deporte tan popular como competitivo. La respaldan una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, muchísimas convocatorias a la Selección Argentina de 3×3, especialidad en la que Sofía se destaca. Y también reconocimientos de la WNBA. La idea es sintetizar y hablar de este presente en Italia.

El famoso papel que falta es la autorización a que Sofía pueda ser parte del equipo de la serie B italiana, es algo burocrático entre partes: Confederación Italiana de Básquet y el club.

Justamente el 25 de noviembre se cumplen tres meses de que la deportista de 22 años llegó a “Valtarese Basket”, en Borgo Val di Taro, dentro de en la provincia de Parma, al norte de Italia.

-¿Qué podés contar del entrenamiento, tus compañeras, de cómo se manejan allá?

-Es un equipo regular, son todas jugadoras italianas pero algunas son residentes de Borgotaro. El entrenador maneja muy bien el grupo pese a las diferentes edades. El básquet es uno solo, yo particularmente me siento muy cómoda con el entrenador y comparto su idea de saber aprovechar todas las posibles buenas acciones partiendo desde la opción mas simple. En lo único que difiere es en el volumen total de la carga horaria semanal, está distribuido de una manera diferente. Los días de cancha, los días de gimnasio se van alternando.

-Contanos un día allá, cómo es el clima, las costumbres y si se extraña la familia…

Vivo cerca de las montañas, por ende el clima es muy húmedo y llueve o llovizna frecuentemente. Recientemente entramos en otoño pero ya se siente la disminución de la temperatura. Hay días que hace mas frío que otros, pero las casas y las canchas son climatizadas. Vivo con dos compañeras de equipo. Dependiendo el día, suelo ir al gimnasio por las mañanas, ya que a la tarde hay entrenamientos en cancha. Por ahora no conocí ningún lugar lejano, trato de visitar lugares nuevos dentro de lo que seria Borgotaro.

Extraño bastante a mi familia y Argentina, es difícil, ya que es la primera vez que salgo del país y estoy muy lejos de todos.

La verdad es que me encontré con gente muy buena, donde me recibieron muy bien. Siempre hay que ver todas las posibilidades. Espero que mi paso por Valtarese sea un punto de partida para seguir creciendo.

-¿Y el idioma y las costumbres?

-El modo de vida acá es muy tranquilo. Todo cierra 19:30 (sonríe). El idioma bastante bien, ya puedo comunicarme no un 100% pero voy bien! Por ahora creo estar adaptándome bastante bien. Hay días y días!!!

Mariano Plaza