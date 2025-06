Agustín al volante…

El piloto local Agustín Campillay volvió al Procar 4000 y lo hizo a lo grande: se subió al podio en la carrera disputada en Concordia, donde finalizó segundo.

“Re contento por el presente que tuvimos en Concordia. Volvimos en un año creo que un poco más difícil por los apellidos que hay en la categoría”, expresó Campillay, quien compitió con un nuevo equipo y motores distintos a los del año pasado. Pese a no conocer previamente al equipo de Bahía Blanca que adquirió su auto, Agustín destacó la experiencia: “Me dieron la oportunidad de correr una carrera y, por suerte, pudimos meter un podio”. El piloto agradeció también a todos los sponsors y al Municipio de Marcos Paz por su apoyo constante.

En paralelo, continúa participando del TC Bonaerense, aunque con algunas complicaciones mecánicas. “Un problema en el motor nos está perjudicando, pero anímicamente me vino muy bien este segundo puesto”, señaló. Sobre lo que viene, Agustín manifestó su deseo de continuar en ambas categorías, aunque dependerá del presupuesto. De cara a la próxima fecha, competirá en el TC Bonaerense en General Belgrano y aguarda la confirmación para volver al Procar en agosto, en Concepción del Uruguay. “Ojalá que se dé, es un circuito que me asienta tan bien”, concluyó el entrevistado.

