Joaquín Netto, cada vez más consolidado en Colón de Chivilcoy

Ya indiscutido titular y pieza clave del rojinegro del básquet en Chivilcoy, el club Colón, el base de Marcos Paz se siente como “pez en el agua” en la ciudad de Chivilcoy, donde no sólo juega en Colón sino que también ha hecho muchos amigos. Los datos que llegan desde la ciudad vecina a Lobos son:

Completando el pendiente de la Fecha 8, en el Estadio “Oscar y Alfredo Barca, se enfrentaron por el Torneo Clausura de Primera división, el local, Deportivo Colón y Los Millonarios de Bragrado.

Partido parejo en la primera parte que, logró destrabarse para Colón en el tercer parcial, donde estableció la diferencia que me permitió lograr el triunfo y el primer lugar en la tabla de posiciones.

PARCIALES

1° C: 22/ 17

2° C: 15/ 15

1° T: 37/ 32

3° C: 32/ 9 (67/ 41)

4° C: 15/ 19

2° T: 47/ 27

FINAL: 84/ 59

FALTAS: 28 (11/ 17)

DESTACADOS: Tommaso Caruso y Andrés Rolandelli en Colón y, Alejandro Barreiro en Los Millonarios.

SÍNTESIS

COLÓN (84. A. Rolandelli 17; S. Denicio 8; S. Vilalta 4; F. dinova 8; R. Amado; J. Netto; F. Del Acqua: A. Ventieti 11; M. Romero 10; B. Bonello; T. Caruso 22; M. Quiroga 4. DT: José Luis Giallorenzo.

LOS MILLONARIOS (59). A. Gómez 4; F. Lugones 8; F. Expósito; M. Zubiarreta; B. Sosa 4; A. Barreiro 14; Díaz; A. Castro 13; S. Graziano; A. Yañez 3; F. Torres 13. DT. Juan Viglieca.

ÁRBITROS: Francisco Tenaglia y Alfredo Guzmán.

Foto: Tommaso Caruso de Colón.

24-10

En el Estadio “Oscar y Alfredo Barca”, se jugó por la Fecha 10, el partido entre el Deportivo Colón y San Lorenzo, Torneo Clausura de Primera División.

El inició mejor Colón, el segundo parcial, S. Lorenzo emparejó las acciones y se fueron al descanso con tres puntos arriba el local. En la segunda parte, Colón estableció diferencias en ambos cuartos y ganaron el encuentro que lo mantiene en la cima de la tabla de posiciones.

PARCIALES

1° C: 18/ 9

2° C: 12/ 18

1° T: 30/ 27

3° C: 19/ 13 (49/ 40)

4° C: 16/ 8

2° T: 35/ 21

FINAL: 65/ 48