Cómo está el medallero en los Juegos Bonaerenses

Los Juegos Bonaerenses continuaron este martes con competencias de las distintas disciplinas deportivas y culturales, muchas de ellas con premiaciones incluidas. La competencia finalizará este miércoles con las finales de deportes grupales tales como fútbol, handball, vóley y rugby, entre otros, a los que se le sumará la premiación de todas las categorías de Artes Plásticas y Narración Oral PCD.

Con un día de competencias por delante, el medallero provisional al final de este cuarto día de competencias sigue liderado por Lomas de Zamora con 32 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce. En segundo lugar se ubica el municipio de Quilmes con 26 de oro, 15 de plata y 10 de bronce; y en el tercer puesto se posiciona Almirante Brown con 24 oro, 8 plata y 10 bronce.

En la pista del EMDER concluyeron las pruebas de Atletismo que restaban, donde se destacaron los 300 metros llanos en la categoría Femenino sub 16. Mia Quintana se quedó con la medalla de bronce representando al municipio de Almirante Brown: “No lo puedo creer, es mi primer año compitiendo y llegar acá es algo que me propuse desde que empecé en esta disciplina”, sostuvo.

Asimismo, se llevó a cabo la premiación de los deportes electrónicos. En Clash Royale el municipio de Merlo obtuvo el oro, mientras que la plata quedó en manos de Saladillo y el bronce fue para Villarino. En League of Legends el podio lo conformaron Chacabuco, La Matanza y La Plata, respectivamente; y en FIFA lo lideró Pinamar, seguido de Esteban Echeverría y La Matanza.

Por cuarto año consecutivo, David Aquino, de Merlo, se convirtió en el campeón de Clash Royale: “Está muy bueno que los Juegos Bonaerenses incluyan a los deportes electrónicos”, dijo el representante de Merlo. “Cada vez más chicos se quieren inscribir y fortalecer espacios como este ayuda”, destacó.

En el CEF N°1 se disputó el Pentatlón, una disciplina para personas mayores en las que deben competir en cinco pruebas: básquet, hockey, handball, fútbol y dardos. En la categoría Femenino se quedó con la medalla dorada el equipo de Tordillo; Coronel Brandsen con la de plata; y Coronel Rosales con la de bronce. En el Masculino ganó Ensenada, seguido por San Miguel y La Matanza.

El equipo de Brandsen participó por tercera vez, y como ocurrió en todas las participaciones anteriores, se llevaron al menos una medalla. Norma Beatríz Luna, integrante de la delegación subcampeona, celebró este nuevo logro. “Representar a nuestra localidad es un orgullo para nosotras y recibir la de plata hoy fue una emoción terrible”, afirmó.

En el natatorio del EMDER, por otra parte, se desarrollaron las pruebas de Natación en las categorías sub 18, Universitarios, personas trasplantadas y Personas Mayores. El representante de Florencio Varela, Martín Albrecht, resultó ganador de 100 metros estilo pecho sub 18 y compartió su sentimiento por este nuevo objetivo alcanzado: “Sentí alegría absoluta, me dieron ganas de llorar por ver que el entrenamiento me rindió y llegué tan lejos”.

Fútbol Playa es uno de los deportes grupales que finalizó este martes, se consagró campeona la delegación de Pilar en la categoría Femenino sub 18. Una de las protagonistas, Abril Tula, expresó su emoción: “En el momento en el que ganamos pensé en mi papá, porque le prometí que le iba a llevar la medalla de oro y lo cumplí”.

En lo que respecta a las disciplinas culturales, este martes fue el turno de Danza Tango, tanto en su categoría juvenil como en adultos mayores. En la primera, Escobar se quedó con la medalla dorada, mientras que Arrecifes y San Andrés de Giles con la plata y el bronce, respectivamente. En la segunda, Ensenada trepó al podio, seguido por Bahía Blanca y Tornquist.

“El tango para mí significa mucho y más cuando lo bailo con mi hermana, que es mi compañera de vida y me pone muy feliz poder bailar con ella”, dijo Simón Erez, que participó con su hermana Federica en representación de Arrecifes. “La cultura es muy importante para los jóvenes y agradezco al Estado este tipo de políticas para que siga viva”, resaltó.

Otra de las destacadas del día fue Danza Teatro PCD, con 14 obras en escena, de las cuales resultaron medallistas Moreno, Lincoln y Pergamino. Los linqueños llegaron a la final con la obra titulada ‘Nunca Más’. “Hace 40 años hubo un golpe de Estado y nosotros representamos todo lo que las personas sufrieron: las Abuelas de Plaza de Mayo, las personas secuestradas y desaparecidas. Se llama así porque no queremos que vuelva a pasar”, contó Celeste Díaz, una de las integrantes del elenco.

Ya en la categoría Solista Vocal de Adultos Mayores, Tres Lomas quedó en primer lugar, seguido por Quilmes y Bahía Blanca. En tanto, en la categoría PCD, resultaron medallistas Rojas, Pehuajó y Almirante Brown. Por último en Stand up, en la única categoría juvenil, el podio lo completaron Almirante Brown, Trenque Lauquen y La Matanza.