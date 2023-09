Buenos Aires CREA: 53 familias recibieron su crédito en Moreno

En la localidad de Moreno, 53 familias recibieron el crédito Buenos Aires CREA. El acto de entrega fue encabezado por el administrador general del Instituto de la Vivienda (IVBA), Diego Menéndez. Lo acompañó el administrador general del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) de Moreno, Federico Aliaga.

“El Programa surgió para dar respuesta a aquellas personas que ya tienen una vivienda y necesitan ampliarla o refaccionarla, pero necesitan una política de financiamiento accesible para poder realizarlo”, comentó Menéndez durante el acto.

Buenos Aires CREA ofrece tres líneas de financiamiento: refacciones menores, con montos hasta $429.046 y repago en 36 cuotas mensuales; refacciones mayores, que asciende hasta los $858.093 y su devolución será en 72 cuotas mensuales; y ampliaciones, con tope en $1.716.187 y repago en 72 cuotas mensuales.

Liliana Mendoza es una de las 53 beneficiarias que recibieron su crédito, que va a utilizar para mejorar la instalación eléctrica de su vivienda y arreglar las pérdidas que tiene en el baño. “Antes de anotarme, averigüé por otros créditos, pero las tasas eran muy altas. Buenos Aires CREA es una oportunidad muy importante y accesible para todos los trabajadores”, comentó.

Cabe señalar que los créditos se otorgan en Unidades de Viviendas (UVIs) y las cuotas se actualizarán mediante la fórmula HogarBA, lo que garantiza que no superen el aumento salarial promedio. La devolución del préstamo será en un plazo de tres a seis años, según la línea de financiamiento elegida.

Otro de los beneficiarios es Héctor Daniel, quien a sus 70 años está “feliz de poder terminar la casa”. “La semana pasada me dieron la escritura y esta semana me dan este crédito, más no puedo pedir”, comentó sonriente.

Buenos Aires CREA es parte de las políticas habitacionales que se impulsan desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano junto a la construcción de viviendas y la urbanización de barrios populares en todo el territorio bonaerense.

También estuvo presente durante la entrega la subsecretaria de Coordinación y Ejecución de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Nayla Siancha.