Y un día volvió Ariel…

En el MTB Rally Series de Brandsen, corrido el 10 de septiembre y con un clima hermoso (estaba previsto para el 3/9 pero se canceló por lluvia), Ariel Martínez dijo presente en una carrera dura, aún no teniendo el alta médica definitiva, luego de que sufriera una caída que no le permitió correr en su biciclenta al cabo de 5 meses.

El múltiple campeón argentino de Marcos Paz, posteó muy agradecido: «Hoy se corrió el rally serie en Brandsen . Después de poco más de 5 meses de mi accidente y no poder correr. Y sin tener el alta médica.

Pude quedarme con la categoría y el segundo en la general. Fueron muy difíciles estos meses, muchas cosas pasaron por mi cabeza. Pero si algo tenía claro que en algún momento iba a volver. Muy agradecido a mi médico traumatólogo por el tratamiento y la paciencia, no soy fácil jaja. A pesar que no tenga el alta definitiva me animé a correr esta carrera y dar lo mejor. Gracias a mi equipo @vairobikes @Guillermo Baglietto Fitzsimons. @saturnsupplementsargentina a @patrickcoachsassoli mi amigo a la distancia que siempre esta presente y pendiente aconsejándome y apoyándome. Agradecer también especialmente a mi gran familia y mi novia @naritadl que estuvieron desde el primer momento a mi lado, ya que fue muy duro esto para mí; y a todos por recibimiento este domingo. Ya nos volveremos a ver en algún momento».