Joaco Netto, con pasión y creatividad busca sus objetivos soñando en grande en Chivilcoy

Con un estreno alentador, Joaquín Netto (Joaco), el hombre de Marcos Paz, se metió en la formación titular de Colón de Chivilcoy y tuvo sus 30 minutos en cancha donde aportó su experiencia en el torneo Pre Federal, donde vencieron a Costa Brava de General Rodríguez por 91 a 64. Colón tiene un muy buen equipo.

El Pre Federal es organizado por cada provincia. La Confederación Argentina de Basquetbol le da una plaza a cada lugar como para que se genere un pre Federal y de ahí jugar el Federal en todo el país. En este momento se están disputando los pre federales. En la zona de Colón es la CAB2: juegan un equipo de Saladillo, Gimnasia y Colón de Chivilcoy, Zárate de San Pedro; dos clubes de Zárate; Costa Brava de General Rodríguez. El ganador obtiene una plaza para jugar el Federal en la Región de Provincia de Buenos Aires.

-¿Qué balance hacés de tus 8 meses en La Rioja, cómo la pasaste deportivamente y en lo social, cómo te trataron, volverías a jugar en La Rioja?

-Joaco: En Amancay deportivamente y social ni hablar. Yo estaba lejos y la ciudad me cuidó mucho, se maneja un estilo de vida diferente a la gente de Capital. Volver a jugar en otra provincia depende de las oportunidades y lo que genere con mi juego. Me encanta viajar e irme donde pueda, me gusta conocer. En Chivilcoy hice millones de amigos, en Marcos Paz y Saladillo también tengo amigos. Racing de Chivilcoy me trató excelente, entrenando 3 veces por semana e íbamos todos para el mismo lado.

Tuvimos doble final contra Zárate. Mis objetivos son muy grandes, sueño con jugar en una liga europea y ni hablar en la NBA. Todo depende de mí, pero siempre disfruto donde estoy. Si se da o no, se lo dejo al universo. Haré todo lo posible para cumplir mis sueños, soñaré más grande. Es la forma de disfrutar y lo que me genera placer a la hora de jugar, incorporándole creatividad.

Por otro lado, Joaquín añadió: “Todos los días con el básquet aprendo algo nuevo, improviso cosas nuevas. Es un deporte que lo vivo con pasión. Hay chicos en inferiores donde los padres obligan a niños a jugar; a mí me das la pelota y quiero r omper los límites que se puedan (dentro de lo que se puede hacer en la cancha, el básquet es un juego de roles), uno se puede salir de su rol y mañana puedo hacer pases excelentes y pasado mañana puedo hacer una defensa totalmente distinta. Todo eso hace que me expanda mucho más”.

El chico surgido en el Club Los Unitarios lleva el básquet en la sangre, un sentimiento de familia.

Mariano Plaza