En las Paso se impuso Curutchet y Naco Medina desafía: nos preparamos para asumir nosotros el 10 de diciembre

Al cabo del primer recuento de votos oficial el actual intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, se impuso en las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) 2023 por un margen que supera el 30% en la localidad de Marcos Paz y ya marcó una tendencia clara de lo que serán las próximas elecciones generales en octubre. En este sentido, “Unión por la Patria” ganó en la localidad, en sintonía con Axel Kicillof en Provincia, pero no en Nación, donde el claro ganador y hasta se diría sorpresivo fue Javier Milei con la Libertad Avanza. De allí que José Gómez, candidato de Milei en Marcos Paz, se encolumnó como la tercera fuerza más votada. La buena elección de Gómez tampoco opaca el enorme crecimiento de Ignacio “Naco” Medina como el peronista que más allá de conseguir un 22%, aún deberá sumar muchas más voluntades para revertir el casi 35% de los votos que en estas elecciones sumó Ricardo Curutchet.

“Tenemos un buen piso, es la fuerza más votada: estamos satisfechos, cansados pero contentos, dijo el intendente Curutchet. Los 40 años de democracia nos permiten replantearnos cosas y renovarnos. Fue una linda jornada democrática, lo importante será que el 10 de diciembre honremos la patria por autoridades electas por el pueblo”, dijo Curutchet en declaraciones a RSO.



Ahora bien, cuando se refirió a Javier Milei, quien fue la sopresa electoral dijo: “ Milei sintetiza el antisistema, la gente expresó el descontento de que votaron a alguien distinto, cuanto más cerca del poder tenés que estar más criterioso y más medido. Hay que entender que venimos de una postpandemia, que hay una guerra vigente. Ahora es un desafío para Milei. En la responsabilidad de Estado hay que velar por el bien común. Que no sean experiencias de corta duración y que no sean gobiernos que duraron 15 días en países del mundo. Es distinto hacer un discurso por televisión que gobernar. Sin embargo, el tuvo su capacidad y la supo aprovechar; las encuestas no siempre dicen quién va a ganar. En las Paso se vota con el corazón, en una general con la razón”.

Por el lado del espacio “Marcos Paz tiene futuro”, encabezado por el precandidato Ignacio “Naco Medina”, los ánimos estaban bien arriba. Sebastián Ameigeiras, quien es candidato a primer concejal, comentó: Estamos muy contentos y agradecidos, no tenemos la estructura municipal, nuestra propuesta fue tripa corazón, le pusimos tanto amor que nos enorgullece. Fuimos la segunda lista más votada y nos pone de cara a las elecciones generales con muchas ganas. Será un nuevo partido para jugar, seremos la expresión de quienes están desencantados de un gobierno que en 20 años no resolvió las cuestiones básicas de los marcospacenses”.

“El gobierno municipal está agotado, en octubre habrá otro gobierno municipal. El espacio Marcos Paz tiene futuro es el único que puede plantarse frente al gobierno municipal. A nuestros compañeras y compañeros, vecinas y vecinos, les agradecemos el apoyo brindado. Siempre estamos con pasión y con ganas de transformar Marcos Paz. Queremos retribuirlo ganando las elecciones el 22 de octubre, sobre todo que piense en los jóvenes que hoy son el presente y el futuro. Ahora, los trabajadores municipales, no se coman la curva y la extorsión, no vamos a echar a ningún trabajador municipal; al contrario, lucharemos por sus mejores condiciones porque somos peronistas. El intendente repartirá cosas por todos lados, agarren lo que le den, pero después voten a la lista que mejor los representa. Vamos a asumir la intendencia el 10 de diciembre, nos merecemos algo mejor, ya nos estamos preparando para ser el nuevo gobierno de Marcos Paz”, dijo Naco Medina.

¿Qué sucedió con la interna de Juntos por el cambio? Se impuso Pablo Barreto por sobre Anabel Arboledas. “Estoy agradecido por el apoyo. Me encuentro a disposición de la gente, no sólo la fuerza del cambio. Vamos a ser un gran equipo y esperamos también el trabajo conjunto con la lista de Anabel Arboledas.

“Esperamos la reciprocidad del otro sector de Juntos, necesitamos armar un gran equipo para que Marcos Paz tenga un cambio de verdad el 10 de diciembre”, cerró Javier Prida, en el local partidario de Juntos por el Cambio en Bartolomé Mitre y Sarmiento.

La Libertad Avanza, junto a José Gómez como candidato intendente se metió en el tercer lugar del podio individual. La tercera fuerza fue Juntos por el Cambio (dos candidatos); pero el tercer candidato más votado fue José Gómez, de la mano de la gran cantidad de votos que traccionó Javier Milei. En Marcos Paz hubo 146 mesas. Mariano Plaza