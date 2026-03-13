Es de Marcos Paz y se va a jugar al basquetbol un año a Brasil: Joaquín Netto, en Basquete Assis

Hace unos días, Joaquín Netto se despedía muy emocionado de sus familiares en el aeropuerto, con el sueño intacto de ser probado en un club donde no conoce a nadie, donde no hay ningún argentino, pero donde se respira básquet. A unos 500 kilómetros de la gigantesca urbe de San Pablo, se encuentra Basquete Assis (ciudad de Assis), el club que acaba de contratar al base de Marcos Paz Joaquín Netto. Nada es fácil en la vida: estuvo a prueba unos diez días hasta que las autoridades del club le levantaron el pulgar, para ya mismo ponerse a entrenar, fotografiarse con el plantel, su nueva casaca, etcétera. Será local en un estadio con capacidad para 5000 espectadores.

La felicidad de Joaco, con quien pude dialogar hace poco, lo dice todo. Se siente cómodo y feliz en Assis. Venía de ser player de CASA de Padua, se fue para Brasil.

Fue su representante el que trajo la propuesta de Brasil (también tenía opciones de Chile). El equipo brasileño se hará cargo de todo: casa, movilidad, gastos, pasajes, etc. Su sueldo en dólares le queda limpio. “Están muy contentos con él (cuenta Diego, el papá), juegan en la segunda división de Brasil y van a competir en tres torneos diferentes. Apenas lo confirmaron, los compañeros le dieron confianza, tranquilidad. Se hacen entender muy bien. Están muy ocupados y viven de eso: tienen un trabajo muy profesional, hasta jornadas con psicólogos tienen. Viajaremos mucho a verlo y haremos lo posible para que no sienta tanto la distancia”, cierra emocionado Diego.

El equipo Basquete de Assis está oficialmente de vuelta en la Copa São Paulo de Baloncesto y la fecha de debut ya se ha fijado: 19 de marzo.

Mariano Plaza

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