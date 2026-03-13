Detuvieron en Moreno a un hombre acusado de un violento robo y tentativa de homicidio en Marcos Paz

Este jueves se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Moreno que culminó con la detención de un hombre de 58 años, acusado de participar en un violento hecho delictivo ocurrido el pasado 15 de febrero en Marcos Paz.

De acuerdo con la investigación, aquella noche al menos tres sujetos se movilizaban en una camioneta Renault Kangoo blanca. Los delincuentes llegaron al domicilio de un vecino de Marcos Paz portando armas de fuego y aguardaron a que los propietarios se retiraran de la vivienda. Luego forzaron una reja, lograron ingresar al inmueble y se apoderaron de dinero en efectivo, equipos electrónicos, prendas de vestir y otros objetos de valor.

Al advertir el regreso del dueño de la casa, los delincuentes escaparon por la parte trasera del domicilio y abordaron nuevamente la camioneta. Sin embargo, la víctima advirtió lo ocurrido y comenzó a seguir a los sospechosos.

En la intersección de las calles Berlín y Centenario, la Kangoo se detuvo y el propietario se colocó a la par del vehículo. En ese momento, el conductor comenzó a dispararle con la intención de quitarle la vida y asegurar la impunidad del delito. Según la investigación, otro de los implicados descendió del rodado y efectuó nuevos disparos antes de darse a la fuga junto a sus cómplices.

La víctima debió ser trasladada al hospital local, donde fue asistida por el personal médico. A pesar de la gravedad de las heridas, lograron salvarle la vida.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, a cargo del fiscal Matías Lattaro, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz. Tras reunir diversos elementos de interés para la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Patricio Arrieta, una orden de allanamiento en un domicilio de Moreno y la detención de uno de los sospechosos.

La medida fue concedida y ejecutada este jueves. Durante el procedimiento se logró detener al imputado y secuestrar un arma de fuego calibre 9 milímetros, además de otros elementos relevantes para la causa.

El detenido deberá comparecer este viernes 13 ante el fiscal de la causa para prestar declaración indagatoria, en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal. Está acusado de los delitos de “homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa” y “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego apta para el disparo”.