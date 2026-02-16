Marcos Paz Rock: música, reconocimiento y compromiso cultural en el Centro Cultural Roma

El Centro Cultural Roma fue escenario de una nueva edición de Marcos Paz Rock – La Previa, un evento solidario a beneficio de una ONG local que volvió a reunir a la comunidad en torno a la música, la cultura independiente y el compromiso social. La jornada contó con la participación de bandas y artistas locales, y con la presencia de invitados especiales de la escena nacional como Boff Serafine y Anetta, figuras destacadas del rock y el metal argentino.

La propuesta, impulsada por La Resistencia Cultural (FM 90.7) y acompañada por el Municipio de Marcos Paz, tuvo además un fuerte componente simbólico: el reconocimiento a la trayectoria y al compromiso artístico de los artistas invitados, en el marco de un homenaje a los referentes del rock pesado nacional.

Durante el evento, desde el Sistema de Medios dialogamos con Boff Serafine, quien se mostró agradecido por la invitación y el clima vivido en la ciudad.

“Es un evento noble al que fuimos invitados, y me halaga estar acá por el reconocimiento que genera eso”, expresó el artista, y agregó: “Después de tantos años de carrera se siente el ida y vuelta con la gente, siento que personalmente dejo huellas”.

En la misma línea, Anetta, quien visitó Marcos Paz por primera vez, destacó el recibimiento y la calidez del público local.

“Estoy muy agradecida y sorprendida por el recibimiento; me sentí cuidada y querida de parte de todos”, señaló. Además, aprovechó la ocasión para invitar a seguir su trabajo artístico: “Pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas musicales, y también entrevistas y shows en vivo en YouTube”.

En el marco del festival, se entregó una distinción especial a Boff Serafine y Anetta por su compromiso artístico, su trayectoria y su aporte a la escena del rock y el metal nacional. En el caso de Serafine, se destacó especialmente su trabajo con la banda Fin de una Era, aportando identidad, fuerza y sensibilidad a la música pesada argentina.

El reconocimiento subrayó también la manera en que ambos artistas entienden el arte como un camino de conciencia, pasión y coherencia humana, bajo la premisa de que “cuando la música se hace con el alma, deja huella para siempre”.

Marcos Paz Rock volvió así a consolidarse como un espacio de encuentro entre artistas consagrados, nuevas generaciones y la comunidad, reafirmando el valor de la cultura popular, la música en vivo y la solidaridad como ejes centrales de una identidad cultural que sigue creciendo.