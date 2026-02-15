Marcos Paz, el «pueblo del árbol»

Hora de Informarse febrero 15, 2026
«Pueblo del Árbol»: Un nombre con alma de poeta 🌳✍️
Muchos conocen a Marcos Paz por su tranquilidad y su verde, pero pocos saben que su apodo más tierno nació de la pluma y el corazón de un hombre que amaba esta tierra: el poeta Mario Juan Grand.
Fue él, mi abuelo, quien bautizó a nuestro lugar como el «Pueblo del Árbol», capturando en palabras esa esencia natural que hoy nos define y nos abraza.
Hoy te invitamos a caminar por las calles que inspiraron sus versos, a refugiarte bajo la sombra de nuestra historia y a descubrir por qué seguimos siendo ese refugio de paz que él tan bien describió.
✨ Vení a conocer el legado de un poeta.
✨ Vení a vivir el Pueblo del Árbol.
📍 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

