Trámites realizados en las casas provinciales

En las 20 Casas de la Provincia en territorio bonaerense se alcanzaron los 600.000 trámites resueltos hasta enero de 2026. Esta política centraliza los organismos del Estado provincial en un mismo lugar para ofrecer una atención sencilla, ágil y sin filas.

La simplificación de las gestiones tiene como objetivo que en todos los municipios se pueda acceder de manera equitativa a las prestaciones provinciales en edificios modernos, equipados y accesibles para que tanto los trabajadores y trabajadoras como cada comunidad puedan prestar y recibir servicios en las mejores condiciones.

El gobernador Axel Kicillof inauguró la primera Casa de la Provincia en territorio bonaerense en mayo de 2023. Desde entonces hubo un avance significativo, mientras se planifican nuevas obras.

Cada Casa cuenta con delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), y los ministerios de Trabajo y de las Mujeres y Diversidad. El Instituto Cultural aporta una ludoteca y el ministerio de Ambiente cestos para la separación de residuos. Además, algunas Casas suman otras oficinas en función de características o articulaciones locales con políticas públicas provinciales.

Actualmente hay Casas en funcionamiento en los municipios de 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Saavedra, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela, Magdalena, General Paz, Mar Chiquita y Marcos Paz.