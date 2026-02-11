Otras 61 familias bonaerenses tendrán casa propia

Para que cada vez más bonaerenses puedan acceder a tener su propia casa, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa con la construcción de viviendas a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, que mantiene en marcha 8.000 unidades funcionales.

“Tener casa propia es lo que realmente nos da la libertad de proyectar nuevos sueños ya que las familias consiguen estabilidad habitacional y dejan de estar pendientes de la suba del alquiler o de la mudanza. Reducir el déficit habitacional en la Provincia es una de las prioridades de nuestro Gobernador Axel Kicillof y por eso trabajamos junto a los municipios para concretar ese objetivo”, dijo Silvina Batakis.

Uno de los distritos donde se están llevando adelante las obras es General Las Heras. Este distrito ubicado al noreste de la Provincia que cuenta con poco más de 18.000 habitantes, tiene en marcha 61 viviendas en el barrio El Mirador, que ya cuentan con un avance físico superior al 70 por ciento.

El barrio se encuentra en Chacra 3, cercano al Aeródromo de la localidad. En cuanto a las características de las viviendas, cada casa tendrá 2 dormitorios y una superficie de casi 59 metros cuadrados.

Es importante destacar, que además de las viviendas propias, la cartera que conduce Batakis lleva adelante el Programa Completar, con el cual se están reactivando y finalizando las primeras 1.000 obras de vivienda abandonadas por Nación en distintos distritos bonaerenses.