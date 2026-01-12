Cada vez son más los autos incendiados y los dueños no aparecen

Silvano Pestrín, integrante del área de Seguridad del Municipio, brindó el informe semanal en el que detalló distintos hechos ocurridos en la ciudad durante los últimos días.

En primer lugar, informó que fue sustraída una camioneta Ford Ranger en la calle Avellaneda. Al respecto, señaló que se encuentran analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y que el personal policial está llevando adelante la investigación correspondiente para dar con el vehículo.

Por otro lado, Pestrín se refirió a una serie de hechos vinculados a vehículos incendiados. “Tenemos un sinfín de situaciones de vehículos incendiados, pero en muchos casos, si no está el propietario, no tenemos a quién referirnos”, explicó, y agregó que “llama la atención la cantidad de episodios registrados”.

En materia policial, el funcionario confirmó que una persona de 31 años fue aprehendida en el marco de una causa por Abuso Sexual Agravado, quedando a disposición de la Justicia.

Asimismo, informó sobre un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado sobre la calle Saavedra Lamas, al cual ingresaron tras realizar un boquete.

Por último, Pestrín adelantó que el Municipio está próximo a incorporar dos motocicletas que permitirán fortalecer la flota y mejorar las tareas de prevención y control en la vía pública.