Marcos Paz: excelente propuesta para llevar a los chicos a reforzar contenidos escolares en las vacaciones

Hora de Informarse enero 9, 2026
umi

En la Unidad Municipal Integrada (UMI) del barrio La Capilla se desarrolla el taller de apoyo escolar “Aprendemos Juntos”, un espacio pensado para acompañar a niños y niñas de entre 6 y 12 años en su trayectoria educativa. La propuesta se dicta los miércoles de 8 a 10 horas y está a cargo de Eliana, quien explicó que el objetivo es reforzar contenidos de Matemática y Lengua, además de promover la lectura y la escritura. Si bien durante el verano funciona en horario matutino, en marzo continuará por la tarde.

En diálogo con este medio, María Fernández, referente de la UMI, detalló que también se brindan talleres de arte los martes de 9.30 a 11.30 horas. Por la tarde, los niños y niñas que asisten a la UMI participan de la colonia de vacaciones en la sede Talitas.

Asimismo, Fernández informó que durante el mes continúan las postas de vacunación los miércoles de 10 a 13 horas y los viernes de 8 a 13 horas. Además, el lunes 12 por la mañana se realizará una Posta de Salud, y ese mismo día, a las 19 horas, habrá Cine Móvil en la plaza del barrio. Por último, recordó que cada 15 días, los jueves, se realizan cortes de pelo gratuitos para la comunidad.

