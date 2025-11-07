Aníbal Pazos cuestiona al Concejo: proyectos menores y silencios que golpean a Marcos Paz

En la última reunión del Concejo Deliberante se aprobaron iniciativas vinculadas a seguridad, obras públicas y políticas sociales. Sin embargo, el dirigente opositor Aníbal Pazos, referente del espacio Transformemos Marcos Paz, cuestionó la falta de debate sobre temas centrales como salud, infraestructura hidráulica y la situación de la Ruta 40.

La sesión del Concejo Deliberante de Marcos Paz dejó un temario variado: desde repudios a hechos de violencia hasta proyectos de gestión y mejoras viales. Los 18 concejales debatieron y aprobaron iniciativas como el programa “Marcos Paz en Alerta”, la colocación de luminarias y reductores de velocidad.

Sin embargo, el dirigente opositor Aníbal Pazos, destacó que lo más llamativo no fue lo que se trató, sino lo que se evitó discutir. “Realmente asombroso el temario tratado por los 18 concejales de Marcos Paz”, señaló, al remarcar que la salud quedó completamente fuera de agenda, pese a que existe un “libro completo que se podría hacer” de propuestas y diagnósticos listo para ser abordado.

El Ingeniero Aníbal Pazos también subrayó la radical importancia del impacto que tendrá la futura mudanza de la cárcel de Devoto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Marcos Paz. Frente a esta problemática y la falta de respuestas claras del municipio, advirtió: “¿Cuándo van a tratar un tema vital para el futuro de Marcos Paz y de sus vecinos?”. Para el referente opositor, la instalación de un complejo penitenciario de tal magnitud exige planificación seria, estudios de impacto y un debate profundo que aún no aparece en la agenda oficial.

Otro de los puntos críticos planteados por Pazos fue la habilitación al tránsito de la Ruta Provincial 40 sin señalización adecuada ni reposición de la iluminación que el distrito ya había pagado.

Para Pazos, el desafío es instalar estas discusiones en la agenda local y exigir que el Concejo no se limite a iniciativas menores, sino que avance en políticas que impacten de manera real en la vida de los vecinos. El debate recién empieza, y será clave para definir qué rumbo toma Marcos Paz en los próximos años.

