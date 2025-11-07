Acondicionan las vías en la curva de Marcos Paz: el servicio Catán–Lozano funcionará limitado hasta el 17 de noviembre

Hora de Informarse noviembre 7, 2025
Belgrano sur villars

Trenes Argentinos informó que entre el lunes 10 y el lunes 17 de noviembre inclusive se realizarán trabajos de reacondicionamiento en el tendido ferroviario de la curva de Marcos Paz. Por esta razón, el servicio del ramal González Catán–Lozano operará de manera limitada entre González Catán y la estación 20 de Junio durante el período mencionado.

Según detallaron, en ese sector se registra un desgaste importante de los rieles, lo que hace imprescindible intervenir para garantizar mayores niveles de seguridad operacional.

Las obras se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional e incluyen el reemplazo de rieles livianos por otros de mayor peso, la adecuación del plano de formación, el aporte de piedra balasto y la correspondiente nivelación y alineación de la vía.

Desde la empresa señalaron que los trabajos podrían verse afectados en caso de condiciones climáticas adversas. Por ello, recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través del sitio oficial:
https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades
o mediante la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Más historias

carcel

Marcos Paz: hasta 15 años de prisión a tres de los autores del homicidio de Jorge Guadalajara en 2020

Hora de Informarse noviembre 8, 2025
cdni

Cuenta DNI: todos los beneficios de noviembre

Hora de Informarse noviembre 8, 2025
hcd

Aníbal Pazos cuestiona al Concejo: proyectos menores y silencios que golpean a Marcos Paz

Hora de Informarse noviembre 7, 2025

Más Noticias

carcel

Marcos Paz: hasta 15 años de prisión a tres de los autores del homicidio de Jorge Guadalajara en 2020

Hora de Informarse noviembre 8, 2025
cdni

Cuenta DNI: todos los beneficios de noviembre

Hora de Informarse noviembre 8, 2025
hcd

Aníbal Pazos cuestiona al Concejo: proyectos menores y silencios que golpean a Marcos Paz

Hora de Informarse noviembre 7, 2025
Belgrano sur villars

Acondicionan las vías en la curva de Marcos Paz: el servicio Catán–Lozano funcionará limitado hasta el 17 de noviembre

Hora de Informarse noviembre 7, 2025
hcd2

El HCD aprobó proyectos sobre seguridad, obras y políticas sociales

Hora de Informarse noviembre 7, 2025