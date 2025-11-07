Acondicionan las vías en la curva de Marcos Paz: el servicio Catán–Lozano funcionará limitado hasta el 17 de noviembre

Trenes Argentinos informó que entre el lunes 10 y el lunes 17 de noviembre inclusive se realizarán trabajos de reacondicionamiento en el tendido ferroviario de la curva de Marcos Paz. Por esta razón, el servicio del ramal González Catán–Lozano operará de manera limitada entre González Catán y la estación 20 de Junio durante el período mencionado.

Según detallaron, en ese sector se registra un desgaste importante de los rieles, lo que hace imprescindible intervenir para garantizar mayores niveles de seguridad operacional.

Las obras se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional e incluyen el reemplazo de rieles livianos por otros de mayor peso, la adecuación del plano de formación, el aporte de piedra balasto y la correspondiente nivelación y alineación de la vía.

Desde la empresa señalaron que los trabajos podrían verse afectados en caso de condiciones climáticas adversas. Por ello, recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través del sitio oficial:

https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades

o mediante la aplicación móvil de Trenes Argentinos.