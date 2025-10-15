Marcos Paz ya disputa las finales de los Juegos Bonaerenses

El intendente Ricardo Curutchet señaló que “los Juegos Bonaerenses ya son una marca registrada en toda la provincia de Buenos Aires” y remarcó que “son 34 años de muchas historias”.

Además, resaltó que “en estos tiempos no sencillos es un esfuerzo muy grande que hace la Provincia y cada municipio para que todos puedan participar y vale la pena”.

Por su parte, la responsable de Desarrollo Humano, María Isabel Domínguez, expresó que “estamos muy felices acompañando a nuestros representantes” y destacó que “nos encontramos con muchas familias que vine acompañar a los chicos”. “Se nota una muy hermosa energía que se transmite entre todos los que participamos de los Juegos Bonaerenses”, afirmó.

Para finalizar, la responsable de Deportes, María Eugenia Hernández, comentó que ya estamos compitiendo en diferentes disciplinas y subrayó que “somos una delegación muy grande”. “Estamos divididos en tres hoteles y tenemos articulado la alimentación y los traslados de los competidores”, agregó.