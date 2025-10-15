Marcos Paz se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Jamón

Hora de Informarse octubre 15, 2025
fiesta del jamon

Los días 18 y 19 de octubre, Marcos Paz volverá a ser el epicentro de las Fiestas Populares con la XV Fiesta Nacional del Jamón Crudo Argentino y la 10ª Fiesta de la Cerveza Artesanal.
El evento se desarrollará en el Espacio Quinta Devoto (Ruta 40, km 50) y contará con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia propuesta que incluye gastronomía regional, patio cervecero, shows artísticos y musicales en vivo, además de una gran feria de artesanos y emprendedores locales.

El cierre musical del domingo 19 promete una noche a pura fiesta con la presentación de La Banda del Uno y La Banda Sabrosura, entre otros artistas regionales y nacionales.

Organiza el Municipio de Marcos Paz, reafirmando el título de la ciudad como capital nacional del jamón crudo argentino.

Más información en www.marcospaz.gov.ar
o a través de las redes sociales oficiales del municipio.

