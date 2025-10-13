Usaban una app de viajes para subirse a los autos: ¿qué le sucedió al chofer, reincidieron?

Se logró identificar y detener a tres sujetos involucrados en al menos cuatro hechos de robo agravado cometidos durante el mes de agosto en la localidad de Marcos Paz. Los delincuentes utilizaban la aplicación DIDI para simular viajes y asaltar a los choferes, llegando incluso a sustraer sus vehículos.

De acuerdo con la investigación, el viernes 8 de agosto, un conductor de DIDI fue abordado por dos falsos pasajeros que, tras amenazarlo con un arma blanca, le robaron dinero, documentación y su teléfono. Intentaron también llevarse el vehículo, pero debieron huir a pie por un desperfecto mecánico.

Horas después, los mismos individuos repitieron el accionar en calles Piedras y Suipacha, reduciendo a otro conductor y robándole su Chevrolet Onix. Tras un operativo cerrojo, la Policía local localizó el rodado en Libertad e Independencia. Los sospechosos emprendieron una fuga a alta velocidad, poniendo en riesgo a transeúntes, hasta que finalmente abandonaron el auto en Cullen y Chacabuco y fueron aprehendidos a pocos metros del lugar.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes, conducida por el Dr. Juan Antonio Repetto, junto con la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz, que dispusieron las directivas del caso.

Los detenidos, de 18 y 33 años, ambos con domicilio en Marcos Paz, fueron indagados bajo los cargos de “Robo agravado por el uso de arma blanca (dos hechos) en concurso real”, conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.

