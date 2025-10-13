Se sospecha que los imputados por robar autos de aplicaciones tengan a un menor en la banda: son muy peligrosos, usan armas, de dónde son?

La investigación continuó y permitió establecer que los mismos imputados participaron en otros dos robos previos cometidos en la ciudad, con la colaboración de un menor de edad y utilizando el mismo modus operandi.

El 6 de agosto, un conductor de DIDI fue asaltado por tres sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo, robándole su Volkswagen UP, dinero y pertenencias personales.

Al día siguiente, otro chofer fue víctima de un hecho similar en Tacuarí y Callao. Dos delincuentes lo redujeron violentamente, lo golpearon y se apoderaron de su Chevrolet Onix, además de su celular, dinero y documentación, abandonándolo luego en un descampado cercano al camping “El Durazno”.

Por estos hechos, ambos mayores fueron imputados por los delitos de “Robo agravado por el uso de arma blanca, en lugar poblado y en banda, y por la participación de un menor de 18 años, en concurso real con robo agravado por las mismas circunstancias”, permaneciendo detenidos con prisión preventiva.

El menor implicado fue identificado y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de la Dra. Yanina Colicchio, por los mismos delitos.

