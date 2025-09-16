Expo Quesos Lincoln: miles de visitantes disfrutaron el sabor campestre y casero

La expo Quesos de Lincoln reunió a miles de personas en el predio de la Sociedad Rural y fue el epicentro del sabor campestre y casero. De hecho, en la apertura del evento el intendente de la localidad Salvador Serenal y demás productores afirmaron que la ciudad es muy conocida por los hermosos carnavales que organizan año tras año, pero a la vez hicieron hincapié en la calidad del suelo, pasturas y agua. Puntos clave para que en el proceso de producción de la leche que se destina a la fabricación de los exquisitos quesos, todo salga en óptimas condiciones y los productos se comercialicen en la provincia de Buenos Aires (algunas firmas expanden su producción a todo el país); aunque entre las cadenas de distribución y venta al peso en la propia localidad, generalmente las producciones se venden por su calidad.

Hora de Informarse estuvo en la feria dialogando con productores (ver notas aparte) y se pudo constatar cómo trabajan, qué métodos avanzados cuentan algunos productores (como el famoso tambo robot) y de qué modo llegan estas exquisiteces a la mesa de la gente que quiere comer bien. De hecho, es clave que en la cadena de distribución del queso se utilicen camiones o camionetas con cámara de refrigeración.

«Así como nos conocen por los famosos carnavales que normalmente se desarrollan en la ciudad en febrero, queremos también que nuestros productos derivados de la leche, como el queso linqueño, sea orgullo en el país y en los principales centros gastronómicos, abasteciendo a mercados y restaurantes, para que todos puedan apreciar los sabores exquisitos, gracias a la dedicación y producción responsable de nuestros productores», señaló Serenal en el evento.

Gracias al clima (magnífico), la excelente concurrencia y a las propuestas ofrecidas por las firmas se vivió una fiesta familiar. Desde el sorteo de un costillar hecho en el momento y a la vista de todos, hasta la elaboración casera de pizzas hechas por niños, cocina casera en vivo por algunos representantes de stands y propuestas musicales. Había de todo y para elegir; desde el 12 al 14 de septiembre, a tan sólo 320 kilómetros de CABA y con la certeza de que toda la ciudad de Lincoln le abrió el corazón para recibir a los vecinos de otras localidades. Finalmente, entre las más de 12 firmas presentes en la ExpoQueso, se realizó la premiación por categoría de quesos, bajo la supervisión de los paladares de un jurado de expertos.

Mariano Plaza