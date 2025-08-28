Marcos Paz lanzó nuevas herramientas de seguridad: app de emergencia y servicio de geolocalización gratuito

El intendente Ricardo Curutchet, acompañado por la concejala Verónica Mc Loughlin, presentó dos nuevas herramientas destinadas a reforzar la prevención y la seguridad en Marcos Paz.

Por un lado, el Municipio desarrolló una aplicación con botón de emergencia, que permitirá a los vecinos dar aviso inmediato al Centro de Operaciones Municipal (COM). Por otro, se puso en marcha el MP TAG, un sistema de geolocalización gratuito.

“A las alarmas domiciliarias conectadas al COM sumamos dos nuevas herramientas para fortalecer la prevención”, señaló Curutchet.

El servicio de geolocalización MP TAG, en su primera etapa, estará disponible para remises y comercios con delivery. Los locales empadronados podrán solicitar hasta cuatro dispositivos GPS sin costo a través de la Ventanilla Única. En total, el Municipio adquirió 500 equipos. “El MP TAG permitirá a los comercios monitorear en tiempo real dónde está el vehículo o la moto que realiza el reparto”, explicó el jefe comunal.

En cuanto a la nueva app, Laura Osorio, del área de Modernización, destacó que es “fácil de usar y accesible para registrarse”. El sistema envía de inmediato la alerta al COM con la ubicación exacta del usuario, lo que garantiza una respuesta más rápida.

Finalmente, desde el área de Seguridad, Ana Acevedo subrayó la importancia de estas herramientas y alentó a los vecinos a vincular sus alarmas domiciliarias con el COM para reforzar la seguridad en el distrito.