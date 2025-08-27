Diego Valenzuela llevó su campaña a Marcos Paz y cuestionó las tasas municipales

El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, continúa con su recorrida por los 24 municipios que integran la Primera Sección electoral. En esta oportunidad visitó Marcos Paz, luego de haber pasado por Merlo, General Las Heras y Navarro.

Acompañado por los candidatos locales a concejales Celeste Valenzuela y Ernesto Souza Casadinho, además del candidato a diputado provincial Javier Prida y el actual edil Julián Altamira, Valenzuela recorrió comercios y emprendimientos de la Ciudad del Árbol. Entre los encuentros se destacó el diálogo con Carlos Méndez, titular de la empresa Natural Eat, dedicada a la producción y envasado de snacks.

Durante la visita, el dirigente volvió a cuestionar las tasas municipales que —según dijo— “solo aprietan más el bolsillo de los bonaerenses”. En esa línea expresó:

“¿Cómo puede ser que le cobren a un comerciante por una marquesina, un bicicletero o por publicitar? Impuestos altos perjudican la inversión y el trabajo. En Tres de Febrero eliminamos la tasa de publicidad y propaganda porque es un instrumento para vender; no le podemos cobrar a un comerciante por hacer publicidad”.

Valenzuela remarcó que su propuesta es que ningún municipio de la Provincia cobre ese tipo de tributos.