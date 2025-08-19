Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

«Con el compromiso de siempre y mucho orgullo les cuento que este año encabezo la lista de candidatos a concejales del espacio Marcos Paz Tiene Futuro, para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre

Tengo la misma convicción y firmeza de saber que estamos creciendo en el Concejo Deliberante, y al mismo tiempo construyendo la única alternativa real que puede ponerle un freno a los 22 años de la misma intendencia en nuestra ciudad», expresó Naco Medina en sus redes sociales, candidato a primer concejal por Valores Republicanos.