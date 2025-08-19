Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

Hora de Informarse agosto 19, 2025
naco
«Con el compromiso de siempre y mucho orgullo les cuento que este año encabezo la lista de candidatos a concejales del espacio Marcos Paz Tiene Futuro, para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre 🧡 🫂
Tengo la misma convicción y firmeza de saber que estamos creciendo en el Concejo Deliberante, y al mismo tiempo construyendo la única alternativa real que puede ponerle un freno a los 22 años de la misma intendencia en nuestra ciudad», expresó Naco Medina en sus redes sociales, candidato a primer concejal por Valores Republicanos.

 

Más historias

r40

Entre la ruta 6 y el Puente Pajarito, la nueva ruta 40 es de doble carril

Hora de Informarse agosto 19, 2025
golosinas

Minisúper Orquín celebra el Día del Niño con golosinas y sorpresas para los niños!

Hora de Informarse agosto 17, 2025
mc loughlin

Verónica Mc Loughlin: “Nos enfrentamos a un gobierno nacional que está destruyendo a los argentinos”

Hora de Informarse agosto 15, 2025

Más Noticias

naco

Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

Hora de Informarse agosto 19, 2025
r40

Entre la ruta 6 y el Puente Pajarito, la nueva ruta 40 es de doble carril

Hora de Informarse agosto 19, 2025
tw

Hora de Informarse, tal cual sale impreso. Edición de hoy, 19 de agosto

Hora de Informarse agosto 19, 2025
golosinas

Minisúper Orquín celebra el Día del Niño con golosinas y sorpresas para los niños!

Hora de Informarse agosto 17, 2025
mc loughlin

Verónica Mc Loughlin: “Nos enfrentamos a un gobierno nacional que está destruyendo a los argentinos”

Hora de Informarse agosto 15, 2025