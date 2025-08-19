Entre la ruta 6 y el Puente Pajarito, la nueva ruta 40 es de doble carril

Hora de Informarse agosto 19, 2025
r40

La semana pasada, el intendente Ricardo Curutchet, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, recorrieron distintas obras públicas en ejecución en nuestra ciudad.

Este martes se inauguró el primer tramo de la doble mano de la Ruta 40, que va desde el Puente Pajarito hasta la Ruta 6.
“Es simbólico porque aún continúan los trabajos de finalización, pero ya se puede circular”, señaló el intendente. Y agregó: “Para Marcos Paz, la Ruta 40 es parte de nuestra historia, de nuestro desarrollo y de la vida cotidiana”.

Según adelantaron las autoridades, en los próximos meses quedarán concluidos los trabajos en su totalidad.
Por su parte, el subsecretario general de Infraestructura, Guillermo Ramírez, subrayó: “La Provincia y el Municipio siguen adelante con las obras públicas, mientras que el Gobierno nacional las dejó paralizadas”.

