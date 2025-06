Vialidad: Cristina activa otra reunión, Massa prepara su movida de apoyo y los gremios amenazan con un paro nacional

Cada vez más segura de que la Corte Suprema de Justicia fallará en su contra en la causa Vialidad debido a los últimos comentarios públicos sobre cómo podría moverse el máximo tribunal, la expresidenta Cristina Kirchner activó al máximo su vida política. A menos de 24 horas de juntar a todas las vertientes del Partido Justicialista (PJ) que conduce en la sede de Matheu, donde se definió como una “fusilada que vive” e ironizó con un “dale, meteme presa”, este martes por la mañana la exmandataria se reunirá con senadores de Unión por la Patria (UP), también en ese local partidario.

“Es una reunión en apoyo a la situación de Cristina. El bloque siempre estuvo a disposición y denunció la persecución”, aseguraron a este medio fuentes del kirchnerismo, convencidas de que la causa Vialidad, en la que la expresidenta ya tiene una doble condena, está “llena de falencias y de irregularidades manifiestas”.

Mientras que en el entorno de la exmandataria la intención a esta altura es que los jueces del máximo tribunal no hagan un tratamiento exprés y decidan al menos abrir el expediente para -según su visión- notar esos traspiés y “parcialidades” que ellos denuncian (lo que además llevaría más tiempo y tal vez habilitaría la candidatura suya en la provincia de Buenos Aires, que ya anunció), vieron con buenos ojos que las distintas vertientes la hayan acompañado este lunes.

Pese a las fricciones que hasta último momento quedaron manifiestas con Axel Kicillof, el gobernador (aunque se decidió tarde) estuvo sentado en la primera fila del acto. Confirmó su participación a último momento y arribó con una comitiva de ministros e intendentes que a Cristina Kirchner le son esquivos. Sin embargo, bien cerca de la exmandataria destacaban la actitud. “Fue altamente positivo que estuviera, híper importante”, decían.

Además, en el kirchnerismo dejan trascender desde la semana pasada que la interna se terminó cuando la expresidenta y el gobernador se juntaron. En el kicillofismo no están tan seguros de eso.

Otros dirigentes que también confluyeron en Matheu sintetizaron: “A Axel no le quedaba otra, no podía no manifestar su solidaridad”.

Dispuestos a ir a instancias internacionales si la Corte confirma la condena, en el kirchnerismo lamentan que esos procesos sean lentos.

¿Paro nacional?

En tándem se mueven los sindicatos, sobre todo los de conducción de sintonía con el kirchnerismo, con referentes que ya advirtieron por un paro nacional si sale la condena contra la expresidenta.

En eso, la sede de SMATA será el lugar donde Ricardo Pignanelli y Mario “Paco” Manrique junten esta tarde a las 16 a distintas terminales para darle una pata gremial al reclamo de la expresidenta. Tienen en la lista de asistentes a Sergio Palazzo (La Bancaria), Víctor Santa María (Suther), Abel Furlán (UOM), Hector “Etín” Ponce (Atilra), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Vanesa Siley (Sitraju), Marcelo Pariente (62 organizaciones), Hugo Yasky (CTA), Daniel Catalano (ATE), Norberto Di Próspero (APL), Héctor “Gringo” Amichetti (Gráficos), Horacio Arreceygor (Satsaid), Fabián Catanzaro y Graciela Aleña (Vialidad), Carlos Minucci (Apsee), Ana Ruggiero e Ignacio Bruno (Fatun), Daniel Ricci (Fedun), Nahuel Chancel (Supeh), Juan Speroni (Navales), José Ramón Luque (Papeleros), Alejandra López y José Luis Casares (Sadop) y Carlos Ortega (Secasfpi).

Una suspicacia en las fotos

Un dirigente que estuvo con la expresidenta en los últimos días aseguró haberla visto “bien” pese a su situación judicial. No fue casual el encuadre de las fotos que difundieron ayer desde el kirchnerismo del acto en Matheu. La expresidenta y, atrás, el ploteo de Partido Justicialista. Pero solo se leía una parte: “Justicia”.