Histórica condena a Cristina Kirchner: 6 años de prisión

Todas las respuestas sobre el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por lo que la expresidenta queda fuera del juego electoral tras su anuncio de postularse como candidata a diputada bonaerense. Por su edad, tiene 72 años, está en condiciones de pedir la detención domiciliaria.

El fallo se produjo luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran el recurso de queja de Cristina Kirchner y el del fiscal Mario Villar, que reclamaba duplicar la pena a 12 años. En las últimas horas la expresidenta llamó al PJ a movilizarse y se definió como una “fusilada que vive”.

¿Qué implicancias tiene esta condena definitiva? ¿Existe alguna instancia de apelación? ¿Cómo se rearma la grilla de candidatos con la ausencia de Cristina Kirchner en las listas? Los interrogantes se disparan con el correr de las horas ante una decisión judicial que sacude a la política nacional y genera impacto global.

1- ¿Irá presa Cristina Kirchner a partir de la decisión de la Corte? ¿Quién y cuándo decide si puede obtener el arresto domiciliario?

Sí, la condena contra Cristina Kirchner es a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. Como tiene más de 70 años puede solicitar el arresto domiciliario. La edad es el único requisito para obtener ese beneficio. El tribunal oral debe decidir si lo concede o no, es decir, no está obligado a aceptar el pedido. Los jueces que la condenaron, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, deben resolver esa cuestión.

Una vez que la Corte notifique el fallo a la Cámara de Casación y esta haga lo propio con el tribunal oral, los jueces convocarán a los condenados, los notificarán de la sentencia y los dejarán presos. Luego del registro de sus huellas, pasarán a quedar detenidos hasta que se resuelva si corresponde otorgarles el arresto domiciliario. Esta detención puede ser en una dependencia policial o un penal federal.

2- ¿Le queda algún ámbito de apelación, dentro o fuera del país?

La Corte Suprema dicta fallos que son inapelables. Es la última instancia judicial. Cristina Kirchner ya manifestó su deseo de acudir a tribunales internacionales para denunciar una maniobra de lawfare (guerra judicial con intencionalidad política). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería, por ejemplo, analizar la causa y determinar si le da intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En materia penal, el Código Procesal Federal (ley 27.063) prevé expresamente en su artículo 366 inciso “f” que la revisión de sentencias firmes procede, entre otros supuestos, cuando “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.

Este inciso se encuentra en vigencia desde el 9 de diciembre de 2020, a través de la resolución Nº 1/2020 de la Comisión Bicameral del Congreso de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Entonces, a la defensa de Cristina Kirchner le queda por delante, aun cuando la sentencia quede firme en el orden interno, un camino internacional para revertir esta situación. Por eso en el recurso de queja el abogado Alberto Beraldi efectuó la reserva de acudir a la vía internacional.

3) ¿Podría ser indultada?

Sí, es una facultad del presidente de la Nación disponer indultos o conmutación de pena en casos de delitos federales, previo pedido de un informe al tribunal oral que dictó la condena. La Constitución, en su artículo 99 inciso 5, solo dice que no pueden ser indultados aquellos acusados por la Cámara de Diputados en juicio político. Tampoco aquellos que hayan actuado en contra del sistema democrático.

4) ¿Cuáles son los delitos por los que resulta condenada de manera definitiva?

La acusación es por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, vinculado con el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista, en favor de las empresas de Lázaro Báez. La condena excluye el delito de asociación ilícita, que estaba en la acusación fiscal.

5) ¿Qué argumentos usó la defensa de la expresidenta para defenderse?

Sostuvo que el proceso se trató de una persecución penal basada en el lawfare, que los decretos por los que Cristina Kirchner dispuso el uso de un fideicomiso para financiar la obra pública no son ilegales, que no tuvo injerencia en las licitaciones de obra pública, que no registró ningún beneficio de la conducta que se le reprocha y que no podía como presidenta de la Nación tener control de todos los resortes del Estado, al punto de decidir sobre una licitación pública, entre otros argumentos.

6) ¿Qué pasará con su intención de competir como candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral de Buenos Aires?

La sentencia no solo implica la prisión efectiva sino la inhabilitación para ocupar cargos públicos, ya sea federal, local, electivo o por designación política. De esa manera, no podrá cumplir su anuncio de competir como candidata a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral de la provincia.

7) ¿Podría volver a postularse en el futuro cuando cumpla la condena?

No, porque la inhabilitación es a perpetuidad. De no conseguir un indulto o una revisión a nivel internacional ya no podrá volver a ser candidata ni funcionaria pública, incluso cuando termine de cumplir la condena.

8) ¿Puede seguir siendo la presidenta del PJ?

No hay ningún impedimento para que mantenga su actual cargo de presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, ya que no se lo considera un cargo público. En principio, en la dirigencia no hay intención de reemplazarla.

9) ¿Cómo se redefine el tablero electoral con la ausencia de Cristina Kirchner?

La decisión de la Corte obliga al PJ bonaerense a discutir de nuevo su estrategia para las elecciones locales del 7 de septiembre. La disputa entre el gobernador Axel Kicillof, apoyado por la mayoría de los intendentes peronistas, y La Cámpora seguramente entrará en pausa. No hay ánimo de mantener la división con la expresidenta presa. La decisión de Kicillof de provincializar la elección de septiembre también será revisada. El cristinismo apunta a tomar la bandera del lawfare como eje central del discurso proselitista.

10) ¿En qué cambian los planes políticos del gobierno de Milei?

Los libertarios veían con buenos ojos que Cristina Kirchner fuera la rival bonaerense. La nitidez de su eventual candidatura le ordenaba el discurso y aceitaba el acuerdo con el Pro y un sector del radicalismo. Planteaba la idea de un “frente antipopulista”, pero bajo la marca La Libertad Avanza. Sin Cristina Kirchner en la cancha, los pactos resultarán más costosos. Muchos de los intendentes de lo que fue Juntos por el Cambio quieren mantener su identidad y no ven el beneficio de diluirse en el oficialismo nacional.